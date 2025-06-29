幻藍小熊集體濕身了！　揪粉絲「水槍大戰」嗨翻兒童樂園

▲幻藍小熊和粉絲大玩水槍大戰。（圖／天空娛樂提供）



記者翁子涵／台北報導

GENBLUE幻藍小熊今晚（29日）首登新兒童樂園開唱，一口氣帶來〈COCOCO〉、〈ACT LIKE THAT〉、〈So what〉、〈VIP〉等多首金曲，也嗨與粉絲玩起水槍大戰，搭配水槍射擊橋段來段青春致敬大爆擊，重新演繹TWICE〈TT〉與aespa〈Whiplash〉兩組K-POP超人氣女團的夯曲，更在演唱會尾聲拋出重磅驚喜，宣告今年11月8日將首次登上高雄流行音樂中心舉辦大型個唱，讓粉絲尖叫聲響徹雲霄。

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▲▼幻藍小熊和粉絲近距離互動。（圖／天空娛樂提供）



六人為了「打水仗」橋段有備而來，不僅相約到夜市玩射氣球先行訓練射擊能力外，還化上最強防水妝，隊長XXIN笑說：「雖然有跟粉絲約定好不能朝著臉射，但以防萬一，就算濕透也會美美的！」沒想到粉絲則以「人海戰術」圍攻各個擊破，讓台上台下全員濕透，宛如置身水樂園派對，掀起演唱會最高潮，NICO笑說：「太好玩了！15歲第一次玩水槍的回憶就是跟粉絲度過，值得紀念！」

團員許媛媛也自曝小時候與爸媽去遊樂園玩不小心「走失」的經驗，她透露當下強壓內心又驚又慌的情緒，靈機一動機警地去服務處請工作人員協助廣播，雖然即時找到了爸媽，也讓她警惕自己遇到危機都要保持冷靜，讓團員們都直呼「媛媛真的超早熟！」

GENBLUE幻藍小熊在結束這次演唱會後，將為9月要發行的韓文新單曲做前置準備，預告要以嶄新的「Hot girl 風格」回歸韓國樂壇，並帶著新歌前往北美做一連串的宣傳，更將登上美國大聯盟的球場演出，隊長XXIN特別在演唱會最後向粉絲宣告將帶領團員於11月8日首次登上高雄流行音樂中心舉辦大型專場。

