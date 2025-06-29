Melody道別《11點熱吵店》落淚！　合作沈玉琳5年告白：從小就想要有哥哥

記者孟育民／台北報導

沈玉琳、Melody主持的TVBS《11點熱吵店》從2020年開播，播岀至今近5年，更曾入圍金鐘獎，深受觀眾喜愛。不料，日前證實Melody請辭節目。今（29日）迎來Melody主持的最後一集，製作單位特意為她舉辦送別會，她提到沈玉琳就像他的哥哥，講到一半當場落淚，沈玉琳也笑虧，「如果有挽留的機會，我半夜去她家喝酒都願意。」讓Melody又氣又好笑。

▲Meldoy道別《11點熱吵店》落淚 。（圖／TVBS提供）

《11點熱吵店》是Melody第一個主持的帶狀節目，如今因為家庭因素，決定請辭節目。她感性表示，謝謝大家這段時間對她的包容、陪伴跟體諒，「尤其是玉琳哥，他是我綜藝的啟蒙者、導師，我從小到大都想要有一個哥哥，我覺得玉琳哥就是一個這樣的角色，他們都陪著我度過這幾年的一些人生的變化跟起起伏伏，會想大家的。」更提及沈玉琳給她很多安全感，合作5年早就默契一百分，沈玉琳也支持她的決定，「2個女兒青春期又遠在美國，最需要家長的陪伴，一個女人，小孩終究是擺在第一位。」

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▲▼Meldoy、沈玉琳合作近5年默契十足。（圖／讀者提供）

先前《11點熱吵店》接棒人選掀起外界討論，沈玉琳則說：「「Melody是獨一無二的，因此製作單位才會陷入選擇障礙，沒有第二個Melody，不是只要會講英文、長得高就是Melody，目前人選我心中也不清楚。」強調一切都尊重製作單位，自己也無特別喜好。