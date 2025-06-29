遭毒舌嗆「歐巴，頭好大」　河正宇幽默親自回覆⋯逼退酸民刪文了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓影帝河正宇講話風趣，近日受邀出席珠寶品牌活動，他28日釋出活動認證照，沒想到，卻引來韓國網友狠虧「歐巴，頭好大」，向來幽默的他，親自回應「謝謝你」，連續兩句逗趣的留言引起網友朝聖，笑喊「面對沒禮貌的留言，這樣回真的很瀟灑」。

▲▼河正宇帥氣出席品活動。（圖／翻攝自河正宇IG）



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河正宇28日與粉絲分享出席活動的日常照，一身帥氣的黑色西裝亮相，凸顯珠寶的貴氣與俐落感，卻引來酸民留言「歐巴頭好大」，他看到該留言後正面回覆「謝謝你」，幽默又大器的回應方式，成功逼退對方刪留言。

有趣的是，河正宇面對粉絲、酸民態度一致，有粉絲稱讚「你好，大哥，您的裝扮真帥氣」，他展現一直以來的風趣性格，留言回覆「這是借來的」，逗得全場笑出來。

▲河正宇與網友的互動很風趣，酸民還因此刪留言。（圖／翻攝自河正宇IG）

河正宇過去以電影《與神同行》在台打開高知名度，他4月曾為了電影《喬王出任務》來台與粉絲見面，作風親民的他，在活動前一天率先抵達台灣，並走在台北街頭享受本土氣氛，「知道很多台灣粉絲支持我，這也是我來的原因，不同於前兩次，我這次比較從容，還在台北街頭散步。」大方分享在台灣辦了快速通關，未來入境時會更便利。