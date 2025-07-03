7月3日星座運勢／魔羯財運旺到滾！ 雙魚感情、錢財恐雙失
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：參與重大會議
感情：聊天獲得好感
財運：利潤有望成長
幸運色：寶藍色
貴人：處女
小人：獅子
工作：保有個人模式
感情：冷靜一陣時間
財運：金錢持續進帳
幸運色：米白色
貴人：牡羊
小人：巨蟹
工作：老闆觀察細節
感情：渴望關愛體貼
財運：一切按照計畫
幸運色：霧灰色
貴人：魔羯
小人：天秤
【土象星座】
工作：學會鼓勵同事
感情：熱略促進情感
財運：財運旺旺滾來
幸運色：奶茶色
貴人：射手
小人：牡羊
工作：事情越來越多
感情：捨棄舊有觀念
財運：金錢運勢大增
幸運色：銀白色
貴人：巨蟹
小人：水瓶
工作：決定當機立斷
感情：不宜冷戰過久
財運：考量財務成本
幸運色：湖水綠
貴人：雙魚
小人：天蠍
【水象星座】
工作：優良模範借鑑
感情：兩人情感融洽
財運：禍福難順人意
幸運色：粉紫色
貴人：天秤
小人：金牛
工作：改變行銷策略
感情：互動平平淡淡
財運：獲利起伏不定
幸運色：深綠色
貴人：水瓶
小人：魔羯
工作：良好商業往來
感情：吵架彼此疏遠
財運：友誼不要借錢
幸運色：粉晶色
貴人：天蠍
小人：射手
【火象星座】
工作：找尋全新機會
感情：主動體諒對方
財運：多方索求利潤
幸運色：金箔色
貴人：金牛
小人：雙子
工作：付出終可收成
感情：內心空虛孤獨
財運：有望賺得錢財
幸運色：亮橘色
貴人：雙子
小人：雙魚
工作：鼓勵代替責備
感情：彼此互相示愛
財運：投資理財謹慎
幸運色：天藍色
貴人：獅子
小人：處女
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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