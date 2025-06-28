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美28歲知名AV女優離世！「死因仍不明」公司悲痛證實：令人心碎

記者劉宛欣／綜合報導

美國AV女優凱莉（Kylie Page）拍攝了超過200部成人影片，26日由親友證實她於洛杉磯離世的消息，得年僅28歲，死因仍不明。與她合作多年的片商Brazzers表示：「得知Kylie Page的離世，Brazzers團隊感到深深的悲痛。Kylie的笑聲、善良以及她帶來的光芒將被人們銘記。」

▲凱莉（Kylie Page）離世，得年28歲。（圖／翻攝自Kylie Page Instagram）

▲凱莉（Kylie Page）離世，得年28歲。（圖／翻攝自Kylie Page Instagram）

根據外媒報導， 凱莉的死訊證實後，眾多親友紛紛透過社群發聲哀悼。報導中還指出，針對死因的調查仍在進行中。經紀公司在聲明中表示：「失去Kylie真的令人心碎。她是一個善良的靈魂，一位出色的朋友，無論她走到哪裡都帶來溫暖與活力。這正是我們永遠記住她的方式，充滿生命力與善良。」

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▲凱莉（Kylie Page）離世，得年28歲。（圖／翻攝自Kylie Page Instagram）

▲經紀公司也發出聲明哀悼。（圖／翻攝自Kylie Page Instagram）

凱莉的好友Leah Gotti也坦言，聽到凱莉去世的消息非常悲痛，她們一起工作，已認識10 年，她說：「我認為她是一個充滿感染力的人。她真的很陽光、開朗，並且非常喜歡微笑、大笑，也非常珍惜、盡情享受生活和自由。」

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凱莉Kylie Page

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