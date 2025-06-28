金曲36／陳以恆勇奪台語歌王！　超狂背景曝光竟是「早稻田高材生」

▲第36屆金曲獎最佳台語男歌手陳以恆。（圖／記者李毓康攝）



記者翁子涵／台北報導

第36屆金曲獎頒獎典禮今晚（28日）在小巨蛋盛大登場，台語最佳男歌手獎由陳以恆奪得，他時隔5年推出首張創作台語專輯《罐頭塔》，透過葬禮「罐頭塔」的「失去」為題，訴說家人病逝以及感受因為生活圈、工作的不同，人際互動上的變化，本屆2度入圍就獲獎，他也在台上開心高喊：「台灣獨立音樂萬歲。」

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▲▼陳以恆二度入圍就得獎。（圖／記者李毓康攝）

陳以恆受訪時表示得獎後鬆了一口氣，「今年每個音樂作品都非常不一樣，我做不了他們的作品，他們也做不了我的作品，感謝金曲獎。」過去有網友質疑聽不懂他的台語，陳以恆也霸氣回應：「沒關係，聽二次聽三次就好了，聽不聽得懂其實沒有感受到共鳴的話，是我的音樂做的不夠好，因為音樂是一個傳遞情緒的載體。」

他表示自己到高中快畢業才發現自己不會講台語，「所以我把原本家裡都在講的台語，當成第二外語在學，我平常看電影看電視都是看英文的，台灣是很包容各個不同文化的。」而身為早稻田大學高材生的他，表示自己會繼續把台語講回來，「這是每天都要做的事情，我平常講什麼語言，就會繼續用什麼語言創作。」他也坦言自己有穩定交往對象，會否雙喜臨門求婚？陳以恆笑說：「之後再慢慢討論。」

