《陰陽路》救護車載到鬼！山路飆車燒壞煞車皮　「越南舒淇」神秘現身

記者蕭采薇／綜合報導

越南票房冠軍《陰陽路》（Hitchhiker）將驚悚片舞台搬到救護車上，描述一名失業的年輕人迫於生計而當上了救護車司機，他的工作是從醫院接收遺體送回死者家人身邊。很快第一個任務來了，他奉命將一具屍體送到偏遠地區，那晚他開上一段杳無人煙的昏暗山路，並偶遇一名神祕女子，沿途出現的靈異現象，漸漸揭開這台救護車的黑暗祕密。

▲《陰陽路》由白公卿、范阮蘭詩主演。（圖／車庫提供）

《陰陽路》高達60%的場景都在山區，但當地山路只有狹窄的兩線道，即使取得了封路拍攝許可，依舊不時遇到需要讓道的情況，讓演員精神上相當緊繃。飾演主角的白公卿（Bach Cong Khanh）是越南知名歌手兼演員，歌曲MV動輒破百萬觀看，在影視界也累積了不少代表作。

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這回飾演救護車駕駛，白公卿親自上陣！開著手排車在崎嶇山路上奔馳，全程未使用任何特效輔助，甚至還燒壞了煞車皮：「雖然很害怕，但我不想在攝影棚內拍攝，因為這樣感覺不真實。」並笑說：「我有段時間沒開手排車了，得複習一下找回感覺。」提到挑戰之處，白公卿表示同時駕駛和進行表演的確很難保持專注，幸而成果相當值得：「正因為這份自立，我詮釋角色的時候更有自信了。」

▲《陰陽路》將驚悚片舞台搬到救護車上。（圖／車庫提供）

白公卿在戲中巧遇了一名神祕的年輕女學生，該女子由范阮蘭詩（Lan Thy）飾演。1998年出生的蘭詩在進入影視界前是一名模特兒，憑藉出眾外貌和優雅氣質迅速吸引人們的注意力，成為眾多時尚品牌和廣告的寵兒。其五官和散發的氛圍讓人想起舒淇和鞏俐等知名影星，某些角度也有些神似南韓女演員全智賢，在當地享有高人氣，獲封為「越南舒淇」。

兩人這次不只在戲中曖昧滿點，私下也曾被目擊一同出入咖啡廳，使戀愛緋聞甚囂塵上，粉絲對於在《陰陽路》中相當般配的兩人樂見其成，不過近期白公卿已於記者會上否認這個謠言。

▲范阮蘭詩獲封為「越南舒淇」。（圖／車庫提供）

這次范阮蘭詩的角色造型有別以往，也有許多挑戰演技的時刻：「如果要說我最猶豫的類型，那就是恐怖片。我以前從未參與過恐怖片的拍攝，這需要很扎實的演技。」相較於進入片場前的擔憂，開拍第一天蘭詩就很大膽地宣稱：「我不怕鬼！」她坦言自己很幸運，在專心學業四年之後，就收到了拍攝邀請，並形容這是她遇過最具挑戰性、最難拍的角色，《陰陽路》7月11日在台上映。