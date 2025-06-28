訪問／女神綾瀨遙「扮清潔工」現身外景！導演驚呼：沒有太多人發現

記者吳睿慈／台北報導

日本電影《29號公路》（Route 29）27日在台北電影節舉行全台首映，導演森井勇佑（MORII Yusuke）特地來台與影迷近距離交流，他28日現身中山堂舉辦媒體茶敘，暢談本片的創作靈感與拍攝幕後，本片由人氣女星綾瀨遙領銜主演，導演也揭秘在拍戲時，由於綾瀨遙裝扮不太相同，居然沒有人認出她。

▲《29號公路》導演森井勇佑找來綾瀨遙主演。（圖／台北電影節提供）



《29號公路》是森井勇佑自編自導的第二部長片，延續他在《呼叫愛美子》中的細膩筆觸，結合幽默與詩意，描繪一段關於陪伴與理解的夏日旅程。電影改編自中尾太一詩集《二十九號公路，解放》，以日本真實存在的國道29號為背景，講述沉默寡言的中年清潔工受託尋找一名少女，兩人從姬路市展開漫無目的旅程，途中邂逅各種耐人尋味的旅人與風景，也逐步串起彼此孤獨的人生。

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人氣女星綾瀨遙詮釋「中年清潔工」角色，由於電影有許多外景，原以為在拍戲時，會有民眾認出明星真實身份、一窩蜂湧上來搶拍，但森井勇佑感到很意外，「沒想到當她上妝、戴起眼鏡，稍微駝背的感覺，沒有被太多人發現，反而是卸妝之後，很多人會認出她。」

▲▼女神綾瀨遙「扮清潔工」現身外景，但沒有太多人發現。（圖／台北電影節提供）



森井勇佑透露，選角靈感來自詩集中描寫女性與他人互動的章節，特別為大澤一菜量身打造「小春」角色，並直言「非綾瀨遙莫屬」詮釋清潔工紀子。他強調，拍攝過程刻意減少「演戲」痕跡，讓演員以自然真誠的狀態呈現角色。同時分享，昔日從姬路市至鳥取市皆須經過29號公路，這條筆直無岔路的省道猶如台灣的鄉間公路，越走越荒涼，充滿奇幻與未知，正呼應他想透過電影帶領觀眾重新感受生命中最原始、純粹的情感。

2025台北電影節6月20日至7月5日在臺北市中山堂、信義威秀影城、光點華山電影館舉辦。