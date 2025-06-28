金曲獎／《超偶》魔王消失4年「挺7月孕肚」現身了！勾老公放閃

記者潘慧中／綜合報導

一年一度的音樂人盛會金曲頒獎典禮來了！第36屆金曲獎28日在台北小巨蛋舉行，本屆星光大道由陳明珠與黃偉晉搭檔主持，而歌迷除了關注獎落誰家，明星的紅毯穿搭同樣吸引眼球。方才登上紅毯的是曾參戰第三屆《超偶》並且PK魔王的鄭雙雙，2021年出席台北市文化局「音樂不斷電」的活動後，便再也沒有公開露面，如今挺著7個月的孕肚現身，讓不少歌迷都相當驚喜。

▲第36屆金曲獎星光大道，鄭雙雙。（圖／台視提供）



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畫面中，可以看到鄭雙雙梳起復古髮型，穿了一身黑，特殊剪裁除了襯托出腰身，也包覆住7個月的大肚子。她勾著老公的手一起走上紅毯，氣場全開！

事實上，首次叩關金曲大門的鄭雙雙，早已累積超過十年的歌唱經歷，曾參加過不少歌唱比賽，從大學時期的輔大青韻獎、政大金旋獎就已經是常勝軍，隨後還參戰第三屆《超偶》，更曾以PK魔王的絕佳實力驚豔觀眾。鄭雙雙也參加過第一屆《華人星光大道》 ，被評審陶喆力讚：「個性品味出眾，聲音與技巧又好，沒什麼好挑剔，比賽結束後，她開始透過玩團來嘗試自己可以挑戰的音樂曲風，因此寫了很多歌，卻不被外界看好。

▲第36屆金曲獎星光大道，鄭雙雙。（圖／台視提供）



成為創作歌手，意外成為鄭雙雙的心魔，不是被業界前輩嫌棄「歌寫得很難聽」，甚至還有人叫她乾脆放棄，不要再有歌手夢。鄭雙雙曾因此中斷音樂事業，轉換跑道當上班族，也斷開所有社群聯繫，只因害怕聽到殘酷批評。後來她在先生的鼓勵下，選擇從飯店駐唱重新出發，「當時跑遍台北五星級飯店，只要哪裡可以唱都願意嘗試，也從中找回做音樂的信心。」這段自我修補的過程，也被她濃縮在去年發行的首張專輯《Time》裡。