《魷魚遊戲》導演黃東赫證實：沒有第四季！　網抓包bug笑出來：這幕很出戲

記者吳睿慈／綜合報導

紅遍全球的南韓劇集《魷魚遊戲》第三季終於在27日公開，由於第2、3季為同時拍攝，本季延續上季的故事情節，李政宰飾演的成奇勳掀起叛亂失敗後，再次回到寢室失去戰鬥意念，雖然最終迎來意想之外的結局，但導演安排「好萊塢大咖」凱特布蘭琪（Catherine Élise Blanchett）客串，也讓全球粉絲猜測是否有下一季。但對此，導演黃東赫早在過去的採訪時，就斬釘截鐵表示：「不會有第四季！」斷了粉絲的念想。

▲導演黃東赫證實沒有拍第四季的計畫。（圖／翻攝自Netflix）



《魷魚遊戲》第三季迎來全員領便當的結局，成奇勳為了救下新生命，留下遺言「我們不是棋子，我們是人」，選擇跳下懸崖自殺，嬰兒成為最大贏家。只是最後一幕時，「好萊塢大咖」凱特布蘭琪（Catherine Élise Blanchett）客串畫片人，她僅出場70秒，但氣場超強大，引起全球劇迷嗨翻，猜測「該不會有美國版吧」。

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但其實，《魷魚遊戲》導演黃東赫早在第三季公開前，6月初在韓受訪，鄭重澄清：「沒有第四季的計畫。」他僅鬆口表示「也許可以拍外傳」，只是截至目前為止，《魷魚遊戲》從2021年上線播出後，經過4年籌劃故事算是告一段落。

▲▼《魷魚遊戲》姜霞身世公開。（圖／翻攝自Netflix）



《魷魚遊戲2》留下許多伏筆，其中「姜霞」究竟是不是「姜曉」姊妹？第三季也終於揭曉答案，她同樣是脫北者，但與「姜曉」毫無關係，她在第三季最後一集時找到自己的檔案，上面寫著2017年脫北，途中老公、女兒死亡，但她並不知道女兒已經死了，因此在南韓的期間，仍委託徵信社尋找女兒的蹤跡。

「姜霞」看到自己的檔案後失去活下去的意念，卻聽見222號參賽者孩子的哭聲，最終改變心意，待她逃出遊戲室後，徵信社帶來好消息，告知她「有人在中國疑似看到妳女兒」，導演再次給了她一線希望，抱著署光劃下句點。

▼▲《魷魚遊戲3》新生兒雖然前面喝過一次奶，生母後來就自殺了，使得大票媽媽觀眾很擔心小朋友餓肚子。（圖／翻攝自Netflix）



《魷魚遊戲3》迎來最終結局，劇迷的回饋正反評論不一，甚至還有網友表示「看到這一幕很出戲」，一位媽媽觀眾表示「新生兒4小時要喝一次奶」，劇裡的嬰兒只喝過一次奶，生母便自殺，成奇勳抱著他不斷闖關，使得一大票媽媽觀眾笑虧「看得很出戲」，但也有媽媽表示「非常時期可能沒辦法」，意外引起討論。

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