7月1日星座運勢／雙子陷三角戀、天蠍桃花開！魔羯投資要當心
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：潛心研發專業
感情：對象篩選觀察
財運：跨多領域市調
幸運色：粉紫色
貴人：金牛
小人：處女
工作：釋放當前壓力
感情：留意三角戀情
財運：相信個人決策
幸運色：大理灰
貴人：牡羊
小人：天秤
工作：擬訂改變計畫
感情：尋找有趣靈魂
財運：找尋節流辦法
幸運色：葡萄紫
貴人：獅子
小人：雙子
【土象星座】
工作：化解工作不滿
感情：盡力多加磨合
財運：投資風險過高
幸運色：楓糖色
貴人：雙子
小人：牡羊
工作：好好檢視績效
感情：收斂語氣態度
財運：獲利穩健成長
幸運色：原木色
貴人：射手
小人：魔羯
工作：專精當下專業
感情：主動掌握話權
財運：守好現有資產
幸運色：土黃色
貴人：天蠍
小人：射手
【水象星座】
工作：依然平淡如常
感情：適當的給空間
財運：多開源多節流
幸運色：深棕色
貴人：雙魚
小人：金牛
工作：得到同仁信任
感情：提起追求勇氣
財運：資金控管得當
幸運色：淺綠色
貴人：巨蟹
小人：獅子
工作：市調數據調查
感情：熱情得到熱愛
財運：平穩保守規劃
幸運色：西瓜紅
貴人：天秤
小人：天蠍
【火象星座】
工作：面臨全新狀況
感情：學習接納包容
財運：錢財創造選擇
幸運色：粉晶色
貴人：水瓶
小人：巨蟹
工作：振作向前邁進
感情：增加溝通表達
財運：找尋全新贊助
幸運色：藍綠色
貴人：處女
小人：雙魚
工作：表現值得表揚
感情：靈活展現幽默
財運：多開源與節流
幸運色：火紅色
貴人：魔羯
小人：水瓶
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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