鄭欣宜上《歌手》前受傷送醫！　神隱2年復出無望「賽前2hrs退出」

記者劉宛欣／綜合報導

《歌手2025》以不修音、全開麥方式直播，新一季的參戰歌手多以樂壇新生代為主，對比最初網傳的大咖陣容被批評落差甚大。節目27日播出第7集，找來香港星二代歌手鄭欣宜當補位歌手之一，這是她神隱兩年首度公開露臉，然而就在節目播出前，電視台卻突發公告，表示鄭欣宜在拍攝宣傳影片期間不慎受傷，最終決定退賽，讓眾多期待她復出的歌迷錯愕又不捨。

▲鄭欣宜睽違2年露臉，卻出了意外。（圖／翻攝自微博）

根據《湖南衛視》製作單位27日發布的公告，鄭欣宜在6月25日進行VCR拍攝時，遭攝影器材意外擊中肩頸部位，立即被送往醫院急救。雖然她在隔日即出院，還親自到彩排現場演唱〈女神〉，展現敬業精神，但因傷勢未痊癒，特別是肩頸與耳部仍感不適，自評狀態未達演出標準，因此在直播前兩小時決定退賽。

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▲鄭欣宜臨時退出比賽。（圖／翻攝自微博）

製作單位在公告中寫道：「我們感動於欣宜堅持歌唱的信念，也深知她對舞台的尊重、對歌迷的珍視。」同時也表達了高度支持與祝福，期盼她早日康復回歸舞台。鄭欣宜的復出本是一大看點，她自2022年後便少有公開演出，此次在《歌手2025》亮相原本將成為她回歸的代表作，如今未能如願參賽，粉絲仍在社群上留言鼓勵她「好好養傷再出發」。