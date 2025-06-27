直擊／五月天等了9年「終於唱回台北」！　阿信親解真實原因

記者蔡琛儀／台北報導

天團五月天睽違9年，今晚終於唱回台北，首度解鎖在台北大巨蛋舉辦專場演出，團員們也難掩激動心情，主唱阿信高喊：「五月天終於回到台北了！」讓全場4萬名粉絲也跟著情緒高昂，以熱烈歡呼聲歡迎五月天回家。

▲五月天隔了9年，終於重返台北開唱。（圖／相信音樂提供）

五月天「5525回到那一天」演唱會台北站27日在台北大巨蛋舉行，首度登上台北大巨蛋開唱的五月天，先前整套巡演已耗資6.5億元，為了台北場再加碼1.2億元，將舞台無限加長與放大，主舞台巨幅LED長度長達125 公尺，創下5525系列長度之最，飄浮「神的孩子都在跳5球」再加5球，五月天將25年的音樂軌跡與回憶「十」體化，讓10顆「神的孩子都在跳5球」在演唱會上幻化成最美的星空。

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石頭表示，雖然已不是第一次來到台北大巨蛋，「但今天真的好像是屬於我們的夜晚一樣」，瑪莎則笑說：「終於可以體驗到開車十幾分鐘就到場館是什麼樣子了。」馬上被怪獸吐槽：「所以你家在這附近？」瑪莎也回嘴：「你家就在我旁邊，有種你繼續說啊！」接著再度回復到感性時刻，瑪莎坦言昨天彩排很緊張，「雖然唱過很多場，但近鄉情怯。」也不忘呼籲所有歌迷要注意自身安全。

怪獸則感嘆，大巨蛋真的很大，「上次在台北開唱是好多年前的事，就像團員剛剛說的，站在好久沒有站上的舞台，有種近鄉情怯的感覺，但是五月天因為這樣，我們的體力也是很夠！」號召粉絲一起嗨起來。

阿信表示，上次五月天在台北開專場演唱會是2016年的事情，「已經將近十年沒有在台北開演唱會，有很多朋友說五月天怎麼都沒來台北開演唱會，我只能說各位朋友...桃園也不遠啊！」怪獸笑回：「那不一樣，瑪莎說他開車十分鐘就到。」又把話題扯回瑪莎住家，瑪莎立刻發揮快嘴功力，「是蛋白的邊邊，你們要我一個一個說出來（住家位子）是不是！」笑翻全場。