曾揍翻孫安佐！燒打雞韓森「健身房遭潑屎」怒發聲：沒欠一毛錢

記者劉宛欣／綜合報導

台中知名格鬥選手「燒打雞」韓森因與孫安佐對打而闖出知名度，日前開設的健身中心分館盛大開幕，不料在活動進行途中卻突發意外。一名陌生男子於26日闖入現場，當眾向舞台潑灑排泄物，場面一度陷入混亂。所幸主辦單位迅速反應，將涉事男子當場壓制，韓森為此迅速透過社群發聲明。

▲韓森的健身中心開幕遇不明人士攻擊。（圖／翻攝自燒打雞IG）

韓森的聲明中強調，對方的指控並非事實，指出：「我，韓森，從未欠過這些人一毛錢。所有合約與金流清清楚楚，該走法律程序我會走到底。」他批評肇事者「無法正面面對，選擇在活動現場製造衝突，甚至做出羞辱性的行為」，直言這類行徑只會讓他更加堅定。他也坦言，雖然自己遭受攻擊，且團隊及時壓制對方，活動得以繼續進行，針對是否有處置過當，他會全力配合調查。

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▲韓森方發出聲明。（圖／翻攝自燒打雞IG）

韓森強調，自己來自街頭文化，人生挑戰不斷，這些突發事件並不會動搖他。他在聲明末尾感謝當天所有出席的朋友支持，並喊話：「TWG MMA 會越打越強、越站越穩。」同時表示此案已交由律師處理，針對不實指控與人身攻擊將依法追訴到底。

以下為韓森聲明全文：

今天是 TWG MMA 拳館開幕的大日子。 原本希望將焦點留給熱愛格鬥的選手與觀眾，卻被一場低俗的鬧劇打斷。 某些人無法正面面對，選擇在活動現場製造衝突，甚至做出羞辱性的行為，利用媒體造謠說我欠錢。

我，韓森，從未欠過這些人一毛錢。所有合約與金流清清楚楚，該走法律程序我會走到底。我從不懼怕真相，也不容忍抹黑。現場我遭受攻擊，為了安全，團隊即時制止施襲者，保護活動進行。至於是否涉及過當，我將全力配合法律調查，坦蕩面對。遇到這種事，反而又多了一段特別的回憶。這些手段影響不了我，反而讓我更堅定方向。謝謝你們讓我站在風口浪尖，我感覺很舒坦。我來自街頭文化，人生挑戰不斷，這些都不會阻止我前進。目前本案已交由律師處理，針對不實指控與人身攻擊，我保留法律追訴權。感謝今天所有到場支持的朋友，TWG MMA 會越打越強、越站越穩。