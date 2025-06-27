國分太一爆醜聞「恐賠10億違約金」！　多家電視台、企業切割現狀曝

記者黃皓瑋／綜合報導

50歲的日本人氣男星國分太一，19日深夜無預警宣佈停止演藝活動，隨後遭接連爆出醜聞，隨著爭議持續延燒，他所屬的長青男團TOKIO於25日宣告解散，多家電視台也紛紛與他切割。近期有業界人士預估，受到這起風波的影響，國分太一未來最高恐須支付40億至50億日元（約台幣8億到10億元）的賠償金。

▲活躍逾30年的TOKIO 25日宣告解散，右為國分太一。（圖／翻攝自X）



國分太一過去手握不同電視台，多達6個節目的主持棒，並同時擔任多個廣告的代言人，然而隨著爭議爆發，日本電視台於20日首先召開記者會，宣佈由於國分太一涉及多起違規行為，決定將他退出主持30年的《鐵腕DASH》。之後東京電視台也更換、暫停了過去由他主持的節目，廣告業主「Japanet Takata」則是換掉了有他出現的廣告。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲國分太一恐會面臨高額賠償金。（圖／翻攝自X）



據外媒《產經體育》報導，有業界人士透露，如果國分太一的節目、廣告最終遭到全部撤換，他最高將需要賠償40億至50億日元。該業界人士透露，在電視節目方面，由於電視台支付的僅有演出費用，賠償金額不會隨著撤換主持人而增加，但廣告、代言則大多會依合約，向當事人索賠簽約金、製作費等，金額將相當可觀。

關於國分太一近期爆發的爭議，日本電視台20日召開記者會時，僅稱他「涉及違規事項」，並未詳細說明內容。之後他則接連遭爆料「傳猥褻影片給工作人員並要求回傳」、「逼男性助理導演全裸跳河」等，雖然他並未對相關指控做出回應，仍重創30年來零負評的形象。