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趙露思新戲將上「這次改演心機女」！　虛構人生槓上丈夫

記者張筱涵／綜合報導

大陸女星趙露思去年完成拍攝的戲劇作品《許我耀眼》即將開播，這次不再是甜寵劇中的少女形象，而是化身外表光鮮、內心壓抑的電視台當紅女主播「許妍」，詮釋一段充滿愛情迷思與自我認同的都會婚姻故事，展現演技全新突破。

▲▼趙露思。（圖／翻攝自微博／电视剧许我耀眼）▲▼趙露思。（圖／翻攝自微博／电视剧许我耀眼）▲▼趙露思。（圖／翻攝自微博／电视剧许我耀眼）

▲趙露思新戲《許我耀眼》。（圖／翻攝自微博／电视剧许我耀眼）

《許我耀眼》改編自張悅然小說《大喬小喬》，由陳暢執導、葉揚編劇，陣容集結陳偉霆、萬鵬、唐曉天、許亞軍、溫峥嵘等實力派演員共同演出，劇情講述許妍與都市菁英沈皓明（陳偉霆 飾）婚姻看似光鮮實則暗藏秘密，兩人從信任、決裂到重新認識彼此與自我，揭開都市愛情中愛與控制、虛假與真實的拉鋸。

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劇中，許妍自幼缺乏家庭溫暖，靠自身努力從小鎮考進大學，最終在大城市闖出名聲，成為電視台人氣主持人，但她所建構的「完美人設」不過是自我保護的面具。預告片中，她的旁白道出角色內心世界：「第一次虛構我的人生，是在作文本上」、「第二次虛構我的人生，是在身分證上」，字句間流露出深層掙扎與對愛的渴望，也象徵趙露思對角色的細膩掌握與詮釋力。

作為2025年騰訊視頻主打大劇之一，《許我耀眼》已於去年6月10日開機，9月19日正式殺青。劇組釋出的預告畫面展現濃厚懸疑與情感張力，趙露思也透過該劇正式宣告轉型，挑戰更具層次感與心理深度的女性角色，讓粉絲與劇迷期待值飆升。

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