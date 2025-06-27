賀瓏翻車下一步SWAG？官方小編2回應開許願池…網：別放棄賺錢機會

記者陳芊秀／綜合報導

喜劇演員賀瓏最近遭質疑和已故前任天殘（翁芝瑩）交往期間，與主持搭檔Albee（范乙霏）互動曖昧，先遭經紀公司薩泰爾娛樂解約，後來天殘好友林妍霏公開控訴他讓天殘懷孕又逼墮胎，引發全網議論。有網友好奇：「SWAG怎麼還不邀賀瓏加入？」小編兩度回應反而激出更多敲碗留言。

▲賀瓏被薩泰爾解約，網敲碗「SWAG怎麼還不問賀瓏要不要加入。」（圖／翻攝自IG）

過去有多位網紅、藝人因爭議事件翻車後，被成人創作平台《SWAG》主動提出合作邀約，例如家寧、孫安佐等人都曾接獲邀請。如今賀瓏陷入爭議風波，網友在Threads發文：「SWAG怎麼還不問賀瓏要不要加入？我在等欸。」沒想到果真釣出SWAG小編回應：「畢竟不是所有故事都適合現在開mic，我們認為現階段比較適合關mic。」回應透露仍在觀察事態發展。

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網友進一步詢問：「為什麼？是因為賀瓏是男性嗎？」對此，SWAG小編回應：「無關男女啦！」接著小編說明：「邀請合作來賓時，會依照主題和內容進行評估，過去我們也曾合作過多位知名的男性來賓，內容也不全然是與性的話題相關，且平台上也有不少綠播（純聊天、純表演）也很受歡迎。最後感謝大家的關注，我們也會持續努力，帶來更多元的內容，如果還想敲碗誰我們團隊討論一下（以下開放許願？？？）」

▲SWAG小編回應。（圖／翻攝自Threads）

網友輪番回應「不是一堆人敲碗了嗎？」、「真的很多人在敲碗賀瓏，不要放棄賺錢機會啦」、「敲碗找賀瓏啊」、「那當然是賀瓏啊怎麼了嗎？又有爆點嘻嘻心疼了嗎」、「這時候大家一定都會許願他」。