《藏海傳》超痛快復仇劇！主角威能開到底 埋第2季伏筆真有必要嗎

文／潘慧中

看復仇劇之前通常要做好一個心理建設，那就是隨時會棄劇（不是），應該這麼說，不管編劇怎麼寫、導演怎麼拍，觀眾通常都不會一面倒滿意。若主角一路打怪得超順利，觀眾可能會邊打呵欠邊想說：「壞人智商都好低喔，都沒有轉折了是不是？」但若是強行加入主角中途降智的轉折，觀眾或許又會想說：「有必要嗎？！照原本的節奏收拾壞人不就好了？」

▲《藏海傳》已完結。（圖／翻攝自微博／藏海傳官微）



觀眾多半是過著普通生活的平凡人，所以對於「復仇」這種戲劇化又難以親身經歷的情節，總是忍不住帶入太多自己的想法。劇本演一套，我們腦補另一套，還總覺得自己那套更合理。會有這種反應，其實也很正常，因為復仇對我們來說太遙不可及，才更容易熱衷投入。

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大概是對復仇充滿想像與糾結，所以看《藏海傳》時，才特別能勾起這種又期待又忐忑的心情。確實，淺看藏海這個角色真的把「主角威能」這四個字發揚光大到極致，每次生死一線的選擇，都是參雜著果斷勇敢和運氣眷顧。但接著看下去會發現，他做抉擇的當下，都是豁出性命這一點其實很符合人設，因為為了復仇，他早就置生死於度外。

▲藏海復仇既勇敢又帶點運氣。（圖／翻攝自微博／藏海傳官微）



回到現實，雖然我們不像藏海那樣隨時要賭命，但生活裡的選擇其實也沒少過：要不要換工作、要不要原諒一個人、要不要堅持理想……。這些選擇看起來不驚險，卻一樣藏著風險與代價。藏海之所以讓人共鳴，不是因為我們理解復仇，而是因為我們都經歷過只能往前、幾乎無路可退的瞬間。

觀眾可以感受到，這樣的選擇如果真的發生在自己身上，未必就能做得更好。也或許就像劇裡呈現的，人生本來就沒有最好的選擇，只有必須自己負責的選擇。對我來說，只要能為自己的決定承擔後果，並換來更接近理想的生活，就算那樣的狀態只有幾天、幾分鐘，那個選擇依然值得。

▲藏海在劇中面臨許多大大小小的選擇。（圖／翻攝自微博／藏海傳官微）



這也是我看《藏海傳》看到後來最有感的一點。他每次的決斷看似靠運氣通關，其實是在有限的退路中，挑了那條最貼近他信念的路走下去，即使那條路充滿風險。只不過，最後兩集劇情從復仇轉向救蒼生，又鋪陳出可能有第二季的氛圍，讓我有點疲乏，因為我根本不想弄明白癸璽的一切，我只希望編劇給小海一段不要再那麼充滿掙扎的人生。

▲我只希望小海下半輩子過得幸福，不要救蒼生了啦（威）。（圖／翻攝自微博／藏海傳官微）



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