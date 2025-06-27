震撼彈！「惡魔總編」安娜溫圖宣布卸任　《穿著PRADA的惡魔》原型是她

記者陳芊秀／綜合報導

震撼彈！美國知名時尚雜誌《Vogue》全球總編輯安娜溫圖（Anna Wintour）於美國時間26日一早向員工宣布，將卸下總編一職，該雜誌很快要尋找下一個負責人。而她自1988年接手《Vogue》，徹底改變時尚雜誌的定義，也是經典電影《穿著Prada的惡魔》主角原型，2023年曾來台灣出席活動，氣場令人印象深刻。

▲安娜溫圖宣布卸任《Vogue》總編輯，《穿著Prada的惡魔》主角原型正是參考她。（圖／翻攝自網路、記者湯興漢攝）

綜合外電報導，75歲的安娜溫圖是時尚界最具影響力的人物之一。她引領《Vogue》長達37年，招牌短髮以及墨鏡造型，是最常展現在世人面前的造型，更被脫口秀節目模仿。她為時尚圈帶來一種革命性的力量，雜誌封面不再是優雅的貴婦，而是年輕、有個性、充滿活力的女性，能把超模變明星，讓明星變時尚偶像，打造了今時今日的時尚文化。

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而安娜溫圖作風嚴厲，被外界評價「冷漠」、「難以靠近」，也不改初衷，電影《穿著Prada的惡魔》中梅莉史翠普飾演的惡魔總編，就是以她的原型參考而來。她曾被批評過於推崇紙片人模特兒，但同時也是推動多元美學的人物，讓不同膚色、身材、年齡的女性登上時尚雜誌封面，改寫時尚規則。甚至在Covid-19疫情期間，發起時尚圈募款計畫，鼓勵時尚工作者「時尚不只是奢侈品，它是一種文化、一種記憶、一種與世界連結的方式，我們會一起度過這段時間。」

安娜溫圖宣布卸任美國《Vogue》總編輯一職，但將會繼續擔任《Vogue》全球內容總編和康泰納仕（Condé Nast）全球首席內容長，負責除《紐約客》（The New Yorker）外的所有康泰納仕旗下國際刊物。她的卸任也被美國媒體形容「一個時代的結束」。