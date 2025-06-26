陸女星「高考造假」遭全面封殺！　害慘《長安荔枝》臨時被撤檔

記者劉宛欣／綜合報導

35歲的中國大陸女星那爾那茜近日爆出高考資料造假風波，遭到官方封殺，由她參演的熱播劇《長安的荔枝》本預計於6月24日在江蘇衛視播出，受此影響臨時被撤檔，改由其他電影替代，同時，所有相關宣傳內容，也在短時間內全面下架，引發外界高度關注。由於該作同步在串流平台上架，不少人見此情況，立刻急著把劇看完，深怕平台上的作品也會「被消失」。

▲《長安的荔枝》那爾那茜陷入高考報名造假風波。（圖／翻攝自那爾那茜微博）

先前根據官方通報，那爾那茜出生於內蒙古，2008年參加高考時雖報名地點為內蒙古，但卻沒有當地的就讀經歷或學籍，涉嫌冒名參加考試，涉嫌「高考移民」與「定向委培違約」的違規行為。隨後，央視在播出《長安的荔枝》時，將那爾那茜的名字刪除，形同全面封殺。中國演藝圈素來對藝人品行嚴格把關，稍有爭議就可能牽連整部作品下架，讓許多《長安的荔枝》劇迷相當氣憤。

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▲《長安的荔枝》因那爾那茜風波被撤檔。（圖／翻攝自官方微博）

不只《長安的荔枝》受波及，那爾那茜參演的其他5部影視作品也難逃牽連。包括她主演的武俠電影《鏢人：蜂起大漠》，該片投資高達人民幣5.5億（約新台幣22.44億），雖然已完成拍攝，但在相關官方宣傳文中，她的名字與形象已被悄悄撤除。業內人士指出，一旦必須重新剪輯或替換她在片中的畫面，將對製片方造成龐大的財務與時間壓力。

此外，那爾那茜先前因出演《封神》系列電影爆紅，該系列的第三部目前已完成拍攝並進入後製階段，也面臨了難題。其他原定播出的作品如《長街長》、《雲河謠》、《破曉時分》也紛紛受到影響，片方陸續發出聲明，表示將「重新評估與該演員的合作」。