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台鋼雄鷹啦啦隊女神一粒　攜手李樂、螢螢濕身滑水

記者葉文正／台北報導

高雄市政府新聞局推出全新旅遊節目《玩客瘋高雄Surprise》，以驚奇探索為主軸，集結綜藝玩家馬力歐、何美、八弟、小林賢伍以及高雄在地台鋼雄鷹啦啦隊女神一粒、李樂、螢螢，一同帶觀眾打破行政區界線，深入高雄各等地，探索高雄多元魅力。

▲台鋼雄鷹啦啦隊女神一粒(左起)攜手李樂、螢螢到高雄玩耍。（圖／三立提供）

▲台鋼雄鷹啦啦隊女神一粒(左起)攜手李樂、螢螢到高雄玩耍。（圖／三立提供）

馬力歐和何美前往左營蓮潭及周邊文化景點，探訪郭家百年古厝，體驗抓周古禮，重溫傳統文化。前往西陵街，昔日「小上海」風華再現，體驗鳳片糕DIY課程融合創新與古法。品嚐以黃金堅果湯底搭配頂級帝王蟹的鮮美粥品，傍晚則到2025年全新整修的龍虎塔，欣賞絢麗夜景，體驗傳統與現代交融之美。

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▲台鋼雄鷹啦啦隊女神一粒(左起)攜手李樂、螢螢到高雄玩耍。（圖／三立提供）

▲馬力歐(右)與何美。（圖／三立提供）

台鋼雄鷹啦啦隊女神一粒攜手李樂與螢螢，展開一場充滿活力的夏日冒險。從蓮潭滑水樂園高速馳騁、感受極限快感，到品嚐超人氣麻辣火鍋大汗淋漓，再挑戰極限攀岩場鍛鍊體力與膽量，展現啦啦隊女孩們的青春能量，同時一次滿足熱血玩家與美食控的雙重期待。

▲台鋼雄鷹啦啦隊女神一粒(左起)攜手李樂、螢螢到高雄玩耍。（圖／三立提供）

▲八弟(左)與小林賢伍。（圖／三立提供）

台日兄弟檔八弟與小林賢伍搭上時光機，穿梭岡山百年古蹟，感受歷史風華；更親身體驗岡山豆瓣醬的手作工藝，品嘗最有眷村味的豆瓣醬料理；最後一圓飛行員夢想，登上總統專機空軍一號，細數近代空軍航空史。

節目也深入黃埔新村、棧貳庫KW2、高雄米其林名店，結合文化、歷史與文創，展現高雄多樣風貌。茄萣興達港及濕地生態、永安鹽田彩繪村和永新漁港石斑魚基地，則將自然生態與漁村風情細膩呈現。

《玩客瘋高雄Surprise》將於6月28起，每週六中午11點30分在高雄公用頻道CH3首播；三立都會台每週六下午 5 點30分首播，隔周六下午5點重播，也可在高雄市政府YouTube、三立綜合台、三立國際台、三立新聞網、Vidol YouTube、LINE TV等平台收看。歡迎觀眾跟著主持人們，一起從文化古蹟到自然生態，從各地美食到觀光量能，盡情體驗最真實、最豐富的高雄驚奇冒險。

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