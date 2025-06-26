李佳穎甜曬一家三口合照　當媽半年吐心聲：越來越有默契

記者王靖淳／綜合報導

女星李佳穎2023年嫁給小9歲男友「阿力」後，隔年11月生下兒子「又又」，平時會透過社群記錄育兒日常的她，今（26）日發文曬出全家福近照，有感而發表示：「越來越有一家三口的默契。」

▲李佳穎分享育兒日常。（圖／翻攝自Instagram／junoohknow）

李佳穎透露一家三口越來越有默契，過去半年每天都充滿歡笑與甜蜜，「每天都是笑著醒來」，並坦言有了兒子後，生活變得很不一樣，最大改變就是「心永遠繫著一位小可愛」，不管出門多久都想馬上回家看兒子在做什麼，甚至恨不得把他隨時帶在身邊，「完全黏不膩，黏到怎麼抱都心甘情願，黏到夏天也想前胸貼後背的黏。」

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▲李佳穎曬全家福合照。（圖／翻攝自Instagram／junoohknow）

談到帶小孩的裝備，李佳穎特別推薦背巾育兒，並笑稱自己像袋鼠媽媽，「用我大大的身體緊緊貼著保護他」，不但行動方便，也更能親密互動。她分享初次獨自帶兒子出門，就是靠背巾散步、買早餐、逛超市，甚至在家做家事也背著孩子完成，像是煮飯、洗菜、泡奶、曬衣、澆花樣樣來，「幾乎所有家事都可以背著他完成」，同時也觀察到兒子常專注地看著她，讓她覺得這樣的陪伴很珍貴。

▲李佳穎去年11月生下兒子。（圖／翻攝自Instagram／junoohknow ）

李佳穎也回憶，當初為了挑選適合的育兒用品下足功夫，當時她和老公還到百貨櫃位學習如何使用背巾。她笑稱，當初夫妻倆猶如「恐怖準爸媽」，背娃娃時手忙腳亂，老公更不小心把假娃娃摔到地上，令人哭笑不得。如今兩人都能獨立操作，「看來我們已經從笨手笨腳的新手爸媽，晉身為可以獨力育兒的爸媽了，還蠻有成就感的。」

▲李佳穎發文分享當媽後的生活。（圖／翻攝自Instagram／junoohknow ）