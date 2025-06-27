大霈自爆當阿嬤了！在家養上百隻蚯蚓「繁殖能力驚人」　欣慰吐心聲

記者孟育民／台北報導

由公共電視主辦的TICFF臺灣國際兒童影展（Taiwan International Children’s Film Festival, TICFF）邁入第12屆，身為代言人的李霈瑜 （大霈）26日出席記者會，談起環保議題，坦言回家盡量都不開冷氣，甚至嘗試吃素，「主要是以蔬食為核心，跟朋友吃飯也不會給壓力，不論吃素或是吃葷就是不要浪費」而她目前家中成員目前有貓咪、愛犬、烏龜還有蚯蚓，不過蚯蚓的繁殖力驚人，才養一年就繁衍出超過300隻，讓她喊話：「有需要的人可以跟我拿幾隻。」

▲▼大霈與臺灣國際兒童影展吉祥物TIFFI寶寶合影。（圖／公視提供）

大霈目前養蚯蚓1年，不過蚯蚓的繁殖力驚人，已經繁衍出上百隻，讓她笑說：「看他們一直生就會很欣慰，會很有成就感，一下就當阿嬤、當阿祖了，我又更老了！」不僅如此，她家中還有新成員巴西龜，她透露烏龜是在河堤旁的土地公廟撿到的，當時只有約10元硬幣大小，土地公是「福德正神」，也因此將烏龜取名「福德」。

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▲大霈照顧寵物很有成就感。（圖／公視提供）



大霈也特別分享對於環境教育動畫短片《奇蹟花園》深有感觸：「本片探討惜食的良善教育、同時看見了世界的美也有暗黑的大自然反撲，看的過程身為大人的我都感到緊張跟壓力，在慶幸著這只是動畫作品的同時，我們其實都在現實生活共同經歷著。兒童國際影展的參展作品孩子要看，大人更要看！一起身體力行！」

大霈也大讚臺灣國際兒童影展「超有智慧！」，大人製作的內容包裝詮釋給小朋友看，認識環境生態保育。她也分享自己練習在夏日不吹冷氣，並坦言：「已一個月沒吹冷氣」，鼓勵小朋友們要不浪費各種食物，也與歌手好友吳汶芳以蔬食為核心，重視地球永續減碳，並推廣極簡不浪費。

