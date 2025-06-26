「拿刀捅人、滿臉血」震撼觀眾！朴柱炫《拿手術刀獵人》揭秘：這幕臨時加戲

記者吳睿慈／綜合報導

南韓驚悚戲劇《拿著手術刀的獵人》改編自崔伊道同名小說，女主角朴柱炫飾演天才天才法醫徐世賢，在屍檢中發現凶手竟是她失聯多年的父親，必須在情感與正義間做出抉擇，真實又血腥的劇情引發熱烈討論。3位主演近日接受採訪，談到最刻骨銘心的場景，女主角朴柱炫立刻提到首次登場的夜店戲，她在劇中持刀狂殺後被濺滿臉血的畫面震驚觀眾，「因為那是劇中第一次登場的場景，我覺得給人強烈的衝擊感很重要，所以比任何其他場景都更加用心。」

▲「拿刀捅人、滿臉血」震撼觀眾，朴柱炫揭秘臨時加戲的場景。（圖／Hami Video提供）



朴柱炫在《拿著手術刀的獵人》飾演一位背負心理創傷的冷血法醫，從劇中細節可以看出她用心設計角色和表演，「用手術刀刮桌子的場景原本不在劇本裡，在現場親自感受空間和氣氛後，覺得那種尖銳的聲音和緊張感很適合這個場景，所以是當場臨時加進去的。」她的演出讓劇情更加詭譎動人，她個人也對成果相當滿意，「結果，我覺得它成為了更能烘托劇中氣氛的元素。」

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▲朴埇佑飾演連環殺人魔父親尹朝均，為此研究各國可怕殺人魔。（圖／Hami Video提供）



朴埇佑飾演連環殺人魔父親尹朝均，也分享大量即興演出與拍攝現場的臨場感，許多情感與走位都是當下即興表演，並曾為此研究諸多真實罪犯紀錄片，其中包含「連續殺人魔」傑佛瑞丹墨、「邪教殺人狂」查爾斯曼森、「日本食人魔」佐川一政等實際罪犯的影片，「雖然大部分的表演是基於想像力來呈現的，但也有一些場景是重現了他們特定的表達方式。 」

《拿著手術刀的獵人》令人屏息的故事線讓觀眾們忍不住持續追劇，看似緊張的拍攝現場，其實演員在幕後有許多逗趣互動，朴埇佑特別提到劇中有很多兒童演員，笑言為了不讓孩子們沉浸在殘酷的故事中，「我們刻意聊了天氣、食物、孩子們喜歡的遊戲，也聽他們聊天，在這樣的氛圍中進行了拍攝，這段回憶讓我印象深刻。」

▲姜勳在《拿著手術刀的獵人》飾演追查真相的重案組刑警。（圖／Hami Video提供）



姜勳在《拿著手術刀的獵人》飾演追查真相的重案組刑警，他表示十分想念和「龍川警署重案組」相處的時光，「我和珉賞前輩、承秀前輩、光濟前輩、燦昱演員等很多人都愉快地拍攝了。」期待公開花絮影片，「讓觀眾們能看到大家都很愛開玩笑也很愉快，拍攝中間笑聲不斷。」姜勳也透露，為了掌握刑警職場氛圍，他事前諮詢警察朋友、研究實際現場紀錄片，「每次進入拍攝前，我會反覆閱讀角色本質，調整心態，以確保臨場感十足。」《拿著手術刀的獵人》每週一到週四在Hami Video各更新1集。