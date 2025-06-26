周鶴年、明日花綺羅私會地點超夯？「日人氣男偶像」也曾被拍到　

記者劉宛欣／綜合報導

南韓男團THE BOYZ成員周鶴年因為與日本知名前AV女優明日花綺羅私會，遭解約退團，報導中指出周鶴年在5月與兩名日本友人在東京聚會，隨後前往卡拉OK，於清晨時分進入私人包廂，明日花綺羅及其他3名女子隨後加入，還被《週刊文春》曝光兩人親密摟抱照，如今周鶴年面臨高額賠償，感到相當不滿，他否認性交易，並怒對韓媒提告。

▲周鶴年、明日花綺羅風波引發關注。（圖／翻攝自周鶴年、明日花綺羅Instagram）

隨著事件的發展，韓媒《Dispatch》揭露了更多細節，指出周鶴年與明日花綺羅在聚會結束後共乘計程車返回女方住處，因而引發了更多的想像。此外，《週刊文春》曝光的兩人親密擁抱的畫面，儘管圖片經過處理，仍被網友迅速鎖定地點，指出照片中的地點為東京六本木的「Xe大樓」，而該處是日本明星聚會的熱門場所。

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值得一提的是，該地點不僅是周鶴年與明日花綺羅的聚會地，過往STARTO娛樂（舊為傑尼斯事務所）男團「浪花男子」成員高橋恭平也曾被報導深夜進出Xe大樓內的酒吧，似乎不少名人都是該地的常客。

▲高橋恭平也曾被拍到出入Xe大樓。（圖／翻攝自X）

周鶴年、明日花綺羅這次成為輿論焦點，前AV女優蒼井空，忍不住在X發文，寫道「作為表演『性行為』的職業，並不代表AV女優是妓女。」直言外界對AV女優的刻板印象令她感到遺憾。對於事件風波，蒼井空指出：「真正的問題是，怎麼會有那樣的照片外流，行為本身就不妥。」從粉絲角度推測周鶴年粉絲的感受，「或許會覺得，偏偏對象是AV女優吧，粉絲心理來說可能就是這樣。」