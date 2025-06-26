簽書會門票秒殺！畫作全售出　程予希「37歲生日願望」公開新挑戰

記者蕭采薇／台北報導

以演員身份廣為人知的程予希，近日展現跨界魅力，不僅推出個人首本創作書《rest Art 自我對畫》受到熱烈迴響，銷售成績亮眼，台北簽書會更是一票難求，開賣不到一分鐘即秒殺完售，現場吸引來自馬來西亞、香港的粉絲專程到場支持；台中場人潮爆滿，也讓書店直呼氣勢驚人。

▲程予希台北簽書會與粉絲一起過生日，期待有天到海外辦展。（圖／星星相藝提供）

此次程予希同步展出的畫作全數售出，成功打造她演藝之外的另一座創作高峰，剛過37歲的她，也期許自己未來在表演和藝術創作上都能有更大的發展和突破，期待有一天能在海外辦展。

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回顧這本書的誕生，程予希坦言內容多半來自過去三、四年前的心情筆記：「有些話當時不適合發在社群，就寫在備忘錄，沒想到某天打開後，看見那個當時努力處理情緒的自己，重新整理成與自己的對話。」

▲程予希分享新書創作歷程。（圖／星星相藝提供）

書裡的後記，是程予希紀錄小時候養的狗「小咪」的故事，讓她至今再翻閱時都會忍不住泛淚：「小時候的自己，是個不太懂怎麼面對環境與大人的小孩，但現在這些曾經說不出口的情緒，都可以透過創作被接住，對我來說是很深的整理與釋放。」

程予希首次挑戰畫展策劃從場地設計、主題發想到燈光配置，她一步步摸索，最讓她難忘的是佈展結束、觀眾尚未入場的那一刻，程予希分享：「我一個人待在展場，看著這段時間的心血化為現實，那是一種魔幻又感動的時刻。」

▲Amanda（左）擔任程予希（中）簽書會主持人，嚴正嵐（右）帶著蛋糕驚喜現身。（圖／星星相藝提供）

程予希台北場簽書會邀來Amanda（劉紀範）擔任主持人，好友嚴正嵐驚喜帶著蛋糕出現，與粉絲們一起溫馨過生日，簽書會也有不少讀者分享閱讀後的感受，有人將書翻閱成為睡前儀式，有人在低潮中獲得安慰。程予希感性表示：「我本來對文字沒什麼自信，是這些真誠的回饋，讓我相信創作是能夠彼此碰觸的過程。」

▲程予希熱衷藝術創作，期待有天到海外辦展。（圖／星星相藝提供）

未來程予希期許自己能在表演與藝術創作上持續突破，也透露對更多媒材如布料、縫紉充滿興趣：「我希望有一天能在海外辦展，讓更多人透過藝術作品認識我不一樣的面貌，接下來也會有許多影劇作品，大家可以多多期待。」

▲程予希收到許多粉絲的回饋，非常感動。（圖／星星相藝提供）