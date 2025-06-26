Energy書偉廣告「被誤認成狄志為」！　對比照驚呆網：細看真的像

記者劉宜庭／綜合報導

資深媒體人狄志為近日在社群平台幽默發文，澄清自己並未接下超市代言，並打趣表示「真的不是我～。」原來，是因為天團Energy成員張書偉廣告照與狄志為頗為相似，引發粉絲熱議。

▲狄志為（左上）被指撞臉許多明星。（圖／翻攝自狄志為臉書）



由於照片相似度太高，導致許多人誤以為廣告中的人是狄志為，他無奈解釋「上面明明寫書偉，不是狄志為啦」，同時喊話本尊：「⋯⋯張書偉shuwei書偉你要不要說一下？」他也笑說：「但真的蠻多人說我跟energy的書偉長得像，你們覺得呢？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，狄志為還貼出多張圖片比對，包括大陸主持人何炅、韓星金炳哲、鄭星一，表示這些年來粉絲也常說他長得像這些明星。面對有網友直言狄志為和演員廖科溢也有些相似，狄志為則自嘲回應：「也有人說，但科溢帥多了！」

貼文一出，隨即引發話題討論，不少網友留言笑喊「這麼一說還真的有像到欸XDD兄弟臉」、「細看還真的像」、「不說沒注意到，兩張照片擺在一起倒是越看越像」、「哈哈哈，真的像，都是帥哥」、「另類美麗的誤會」、「來跳一下16蹲」。