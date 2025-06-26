《折腰》短劇選角新進度！「短劇女神」鬆口：他們來找我了…網樂翻

記者陳芊秀／綜合報導

古裝陸劇《折腰》在台灣也掀起追劇熱潮，男女主角劉宇寧、宋祖兒人氣再度飆漲。而《折腰》要開拍短劇版，選角一直引發外界好奇，其中呼聲極高的「短劇女神」岳雨婷，在26日直播鬆口：「他們（劇組）來找我了！」讓大批短劇粉嗨翻天！

▲短劇版《折腰》選角找上岳雨婷，女神直播鬆口了。（圖／翻攝自抖音）

岳雨婷現年24歲，身高168公分，擁有甜美臉蛋以及魔鬼身材。她近年投入短劇演出，在沒有簽約公司、沒有幕後團隊支持下，全靠一個人單獨接戲，自稱是「短劇勞模」，平均一個月接演3部戲。

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短劇題材多元，岳雨婷除了接演甜寵劇，近期接演多部古裝短劇，而且能演宮鬥，擅長詮釋嬌媚撩人、心機上位的女主角，代表作《攻心為上》、《重生寵妾進階錄》、《將軍府茶香四溢》、《男頻帝王太無情可我是他白月光》 等，都是宮鬥宅鬥勝利者，也為她累積極高的人氣。

▲岳雨婷走紅短劇圈，擁有甜美高顏值和性感身材，演技深獲好評。（圖／翻攝自小紅書）

岳雨婷26日開直播與粉絲互動，透露短劇《折腰》劇組主動來聯繫，因為劇組正在公開選角中，粉絲湧入留言大力推薦，「他們昨天找到我了，我說我太想演了，我的粉絲寶貝真的太給力了，沒有你們我可怎們辦呀」。不過她強調自己目前不算是接下《折腰》，因為還要參與爭取選角這關，而且大項目通常會有大公司爭取，她只有自己一個人，接戲全靠粉絲支持，現在也在溝通檔期中，最終會不會爭取到演出還很難說。

▲岳雨婷吃便當時開直播與粉絲互動，感謝粉絲推薦她演折腰。（圖／翻攝自抖音）

此外，《折腰》短劇原本預計6月底開拍，將拍攝100集。根據岳雨婷直播透露，短劇《折腰》大概在7月20日開拍，男主角姓「周」，但沒有更進一步透露是由誰演出。再度讓大家充滿好奇。