麋先生宣布台南開唱！　「同場還有美秀集團」驚人卡司曝光

記者蔡琛儀／台北報導

2025年「臺南夏日音樂節─將軍吼」即將於7月19、20日強勢回歸，繼畢書盡、TRASH、陳泳希、小男孩樂團、灣島皇后後，再公布新一波卡司，包括麋先生、美秀集團、大支、公館青少年、P!SCO、柯泯薰、張哲瑋等齊聚一堂，誓言嗨爆台南海線。

▲麋先生。（圖／台南市政府提供）

金曲樂團麋先生睽違回歸將軍吼舞台，笑說：「觀眾、天氣、海風都超熱情！」團員們對漁港生魚片更是念念不忘。他們表示會帶來這段時間累積的新歌和滿滿演出能量，邀大家一起感受最新的麋式搖滾魅力。

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首次參戰的「校長」大支則以在地囝仔之姿回娘家演出，興奮直呼：「那個鹹鹹的風、夏天的熱氣，就是最台的感覺！」吃素的他也大讚台南素食選擇超多超有創意，像素蚵仔煎、香椿拌麵都是他心頭好。他也預告會帶來最炸的快嘴演出，用音樂與態度震撼現場。

▲▼小男孩樂團、大支。（圖／台南市政府提供）

小男孩樂團則首次站上將軍吼舞台，興奮不已：「在海風和星空下演出，是浪漫又熱血的事！」他們將演唱新專輯作品，並期待在當地展開海鮮美食巡禮，喊話歌迷一起在夏夜裡，唱到沙啞、嗨到天亮。