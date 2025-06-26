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霍建華拍短劇了！　主演懸疑劇飆戲香港實力派男星…導演是他

記者陳芊秀／綜合報導

男星霍建華真的要拍短劇了！還記得短劇《我在80年代當後媽》男主角蘇袀禾因臉蛋神似霍建華爆紅，現在霍建華本人真的也跨入短劇市場。結婚後的他減少工作量，但是在台劇《華燈初上》、《忘了我記得》演出仍叫人印象深刻，疫情期後，也開始在大陸接演新劇，近日傳出新作《搏憶》將在下半年播出，而且是微短劇，這將是他第一部短劇作品。

▲▼霍建華拍短劇了。（圖／翻攝自微博）

▲霍建華真的要拍短劇了。（圖／翻攝自微博）

霍建華在大陸戲劇圈耕耘多年，婚後非常重視家庭生活，近年只有《玫瑰的故事》演出關鍵角色。他近日新劇《搏憶》公開首波預告片，搭檔香港實力派演員黃宗澤、大陸女星闞清子，故事屬於懸疑題材。

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▲▼霍建華拍短劇了。（圖／翻攝自微博）

▲霍建華將與香港男星黃宗澤飆戲。（圖／翻攝自微博）

《搏憶》屬於微短劇，近年微短劇分成「豎屏」（直式畫面）、「橫屏」（橫式畫面）兩種模式，「豎屏」短劇單集約2至3分鐘，「橫屏」短劇單集時長15分鐘或30分鐘。而《搏憶》找來香港名導彭發執導，霍建華以原聲演出，沒有另外找配音。

霍建華待播中的陸劇不只一部，除了《搏憶》，另一部長劇《輕年》挑戰扮演絕症患者。還有喜劇《他為什麼依然單身》翻拍自日劇《不結婚的男人》。

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霍建華短劇

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