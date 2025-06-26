蒼井空護明日花綺羅「表演性愛≠妓女」！　感嘆AV女優地位

記者張筱涵／綜合報導

前AV女優蒼井空，近日在社群平台X（原推特）發文，回應有關藝人明日花綺羅與韓團THE BOYZ前成員周鶴年捲入性交易疑雲的爭議，引發廣大關注。她以日韓雙語寫道：「儘管是展現『性行為』，但AV女優並不是妓女啊～」，直言外界對AV女優與賣春的混淆令人遺憾。

蒼井空進一步表示，自己是偶然看到一段YouTube影片後才得知此事。她提到，當時丈夫正在觀看日本搞笑藝人霜降明星粗品對此事的正反評論，而她在一旁目睹影片內容後也感到複雜，嘆道：「AV女優的地位啊……（遠目）」。

▲明日花綺羅和周鶴年的事情在日韓都有高關注度。（圖／翻攝自IG）



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對於事件風波，蒼井空指出：「真正的問題是，怎麼會有那樣的照片外流，行為本身就不妥。」並從粉絲角度推測周鶴年粉絲的感受，「或許會覺得，偏偏對象是AV女優吧，粉絲心理來說可能就是這樣。」

▲蒼井空發文。（圖／翻攝自X／aoi_sola）



事件起因於韓國媒體《10Asia》報導，指周鶴年曾向明日花綺羅支付金錢進行性交易，且在提出具體證據後，其所屬經紀公司也承認了此事。然而，周鶴年在19日於個人社群平台否認指控，表示：「與明日花綺羅同席是事實，但沒有進行任何非法行為，也未退出THE BOYZ，也從未同意解除專屬合約。」

而明日花綺羅則在21日於X發文澄清，強調自己從未從事過金錢交易的性行為，「請不要散播錯誤資訊。我這輩子從來沒有在私下收錢從事性行為（賣春），這次當然也沒有。」