恭喜！婁峻碩、焦凡凡結婚半年「愛的結晶終於來了」

記者蔡琛儀／台北報導

婁峻碩與焦凡凡結婚半年，昨（25日）無預警高調分享「愛的結晶」，釋出首支夫妻合作單曲〈Make Sense〉，紀錄兩人交往近九年的心路歷程，也是兩人首度正式對唱、聯手填詞。歌詞如實還原戀愛與婚後生活中的吵架、低潮與默契，MV更穿插兩人婚禮Vlog，儼然是部浪漫愛情紀錄片。

▲▼婁峻碩、焦凡凡首次合唱歌曲〈Make Sense〉。（圖／伊弗龐金有限公司、想不到音樂工作室提供）

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提起這首歌的誕生，婁峻碩坦言因沒寫過男女對唱情歌，一度缺乏靈感，直到完成婚禮紀錄片後反覆觀看才激發創作動機，兩人更在家「腦力激盪」邊鬥嘴邊寫歌，焦凡凡則是首度挑戰創作，她笑說：「我們原本就想做一首適合放在婚禮vlog中的主題歌，進而剪成MV當成是紀念，結果某一天兩人正好都休假在家，婁心血來潮把寫好的副歌丟給我填詞，沒想到靈感一來就完成了！」

兩人同天生日，同為處女座，首次合作也少不了小摩擦，焦凡凡自爆：「我們所有吵架都是因為他太在意我對作品的反應！」婁峻碩則說，〈Make Sense〉開場的「誰先唱」對話，其實就是他們真實錄音時的小爭執，不小心錄進去後覺得自然又有趣，乾脆直接保留當intro。

▲焦凡凡這次更難得挑戰創作。（圖／伊弗龐金有限公司、想不到音樂工作室提供）

歌曲最後以一句「You’re why love songs make sense」作結，甜度爆表。夫妻倆對這首心血結晶都打了88分，焦凡凡表示：「這首歌沒有童話劇本，只有兩個人真實的互動與成長。」身為老闆的婁峻碩更預告：「凡凡的歌手之路才剛開始，接下來她還有更多音樂作品會與大家見面！」