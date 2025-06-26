「台灣第一女優」新疆豪華旅行曝光！脫bra上空被拍：被強制減肥了

記者潘慧中／綜合報導

吳夢夢有「台灣第一女優」的封號，平常在社群網站除了分享拍攝經歷，也會記錄日常生活。她最近便透露要和閨蜜一起展開長達11天的年度旅行，第一站散心的地方就是新疆。

▲吳夢夢最近去新疆玩。（圖／翻攝自Threads／monmonwu2.0）



抵達新疆第3天，吳夢夢坦言這次訂到了還不錯的房間，但同時意識到「豪華旅程這件事其實是上不封頂的，一趟十幾萬跟一趟幾百萬都有可能」，依照自己目前的能力，若一年能住幾次就很滿足了。

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▲吳夢夢揭露網路上的美圖和現場原圖的對比照。（圖／翻攝自Threads／monmonwu2.0）



照片中，可以看到吳夢夢背對鏡頭，疑似脫掉內衣，上空只穿內褲坐在床邊，火辣程度破表！不只這樣，她隔天還無奈地說，當地幾乎只賣新疆菜，「不吃羊不吃辣的我快在這裡被環境強制減肥ㄌ。」

▲吳夢夢上空入鏡。（圖／翻攝自Threads／monmonwu2.0）



這一天，吳夢夢換穿黃色長洋裝，相當映襯她的健康膚色，無論是站在紅色的門前，或是蹲在小花園前擺拍，都能看到衣服完美襯托出她穠纖合度的體態。

▲吳夢夢不吃羊也不吃辣。（圖／翻攝自Threads／monmonwu2.0）