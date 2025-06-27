6月27日星座運勢／牡羊金錢陸續增長 金牛主動維持感情
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：人事多加調整
感情：情緒極度穩定
財運：脾氣不利財運
幸運色：粉晶色
貴人：天秤
小人：雙魚
工作：工作協調順利
感情：認識理想對象
財運：獲利起起伏伏
幸運色：可可色
貴人：天蠍
小人：射手
工作：獲得合理獎賞
感情：順利取得平衡
財運：目標別太遙遠
幸運色：酒紅色
貴人：處女
小人：牡羊
【土象星座】
工作：展現自身價值
感情：彼此家長認可
財運：留意市場風向
幸運色：桃木色
貴人：牡羊
小人：天秤
工作：廣結職場人脈
感情：主動維持感情
財運：留意財產安全
幸運色：象牙色
貴人：雙魚
小人：金牛
工作：樂於表達想法
感情：收斂任性心態
財運：努力會更幸運
幸運色：冷紫色
貴人：射手
小人：天蠍
【水象星座】
工作：逐漸跟上軌道
感情：較不想被打擾
財運：財務滾動調整
幸運色：深綠色
貴人：金牛
小人：巨蟹
工作：玩樂享受工作
感情：尊重對方意願
財運：進財取之有道
幸運色：淺灰色
貴人：水瓶
小人：魔羯
工作：拓展外地業務
感情：過於執著己見
財運：厚德才可增財
幸運色：咖啡色
貴人：巨蟹
小人：獅子
【火象星座】
工作：主動分擔工作
感情：互補彼此缺漏
財運：金錢陸續增長
幸運色：天空藍
貴人：獅子
小人：雙子
工作：職場如魚得水
感情：少點道理連篇
財運：財運低迷不佳
幸運色：果橙色
貴人：魔羯
小人：水瓶
工作：職場世態炎涼
感情：別攀一時外緣
財運：花費過於衝動
幸運色：淺藍色
貴人：雙子
小人：處女
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
讀者迴響