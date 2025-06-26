謾罵申世景遭求刑2年！　加害者「每周打工14小時」求輕判…網傻眼

記者張筱涵／綜合報導

韓演員申世景長年遭受網路霸凌，韓國檢方日前對加害者求處有期徒刑2年，引發社會各界關注與網友熱議。

▲申世景長年受到同一名網友謾罵。（圖／翻攝自Instagram／SJKUKSEE）



申世景所屬經紀公司The Present Company於6月26日透過官方聲明表示，被告長期透過網路匿名帳號，對申世景本人、其家人、粉絲與親友進行恐嚇、惡意中傷、散播不實訊息及侮辱言論。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此舉不僅對申世景本人造成深刻創傷，也讓周遭親近的人同樣受害。該名加害者已遭警方逮捕，目前正面臨一審審理，檢方基於其惡性重大，罕見地求處有期徒刑2年。在庭審過程中，被告的律師表示其過去過著隱居生活，現希望重返社會，目前每週從事14小時兼職工作，並懇求法院從輕量刑。而被告也在法庭上承認所有指控，對此檢方強調，由於該名被告長期反覆發表高強度恐嚇與侮辱性言論，考量其犯罪情節重大，因此求處2年有期徒刑。

The Present Company強調：「我們以保護藝人及全體工作人員的法律權益為最優先，未來針對任何類似的惡意行為，將採取最嚴正的法律手段絕不姑息。我們相信，加害者即使再怎麼逃避，終究要在法律與正義的原則下承擔應有責任。」

這起案件在韓網也引起熱烈討論，網友留言寫道「不是啊，申世景有什麼好被罵的？絕對不要給加害者任何寬容」、「到底多嚴重，居然因為惡評被求刑兩年」、「支持檢方」、「天啊，該有多嚴重才會這樣」、「這種惡質的人真的該關起來，諷刺的是像某些頻道還能沒事」、「為了博取同情才開始打工？不如進監獄做苦役還比較實在」。