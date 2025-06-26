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李國毅出任傳藝金曲獎宣傳大使　拜師學藝挑戰京劇演出

記者葉文正／台北報導

《傳藝金曲獎》邁入第36屆，將於2025年7月2日公布入圍名單，8月23日頒獎典禮盛大登場。今年的策展主題定為「代──換景CUE36請走」，有著延續與創造的意涵，更象徵世代的推進、新一代的登場。本屆典禮由三立電視台製播，並邀請到去年因《商魂》而入圍第59屆金鐘獎迷你劇集（電視電影）男配角的李國毅擔任典禮宣傳大使。

▲傳藝金曲獎＿李國毅海報。（圖／三立提供）

▲李國毅商魂劇照。（圖／三立提供）

第36屆《傳藝金曲獎》的主題「代」，象徵世代之間的傳承、創造、延續與推進。為扣合本年度的策展精神，今年特別邀請演員李國毅擔任傳藝金曲獎典禮宣傳大使。去年，他在戲劇《商魂》中挑戰京劇演出，為此特別拜師學藝，苦練身段與唱腔，精湛表現令人驚艷。他透露，原本接演《商魂》時劇本並未安排京劇橋段，直到後期加入京劇元素，一開始內心其實非常抗拒，甚至一度想辭演。

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▲傳藝金曲獎＿李國毅海報。（圖／三立提供）

▲傳藝金曲獎＿李國毅海報。（圖／三立提供）

李國毅說，「我知道這不是短時間內可以掌握的技藝，也沒自信自己能勝任。」然而因為疫情影響，劇組開拍延後，李國毅坦言這段意外空檔反倒成為轉機，「我告訴自己，老天給我這段時間，就是不要讓我有藉口。既然接了，就要盡全力，不留下遺憾。」

李國毅表示，起初對京劇等傳統表演藝術抱持著尊敬卻距離感強的心態，雖然認為它們是值得保護與傳承的文化瑰寶，但始終覺得與自己的生活沒有太大關聯。他回憶，童年對傳統戲劇的印象多來自電視上楊麗花的歌仔戲、廟會演出，還有布袋戲角色如史艷文與哈麥兩齒，當時年紀小，只覺得熱鬧好看，對戲曲本身並未深入理解。而談到化妝經驗，他笑說第一次為《商魂》畫京劇妝花了兩三個小時，「大家都說我挺美的！」他也因此意識到，傳統戲曲不只台上的表演，連妝髮與服飾都是極為講究的專業。

「台上一分鐘，台下十年功。」李國毅感嘆，真正接觸後才體會傳統藝術的精緻與艱難，每一個動作、每一句唱腔、甚至眼神的拿捏，背後都是日積月累的苦練與自律。他深深佩服那些長年堅持這份藝術的表演者，認為這不只是個人的努力，更是數代人傳承下來的文化結晶。他表示，「能擔任今年的宣傳大使，我感到非常榮幸。過去的演出經驗讓我更明白，無論是唱腔或身段，都不是一朝一夕就能掌握的。能夠站上這個舞台，是極其不容易的事。」他也期盼透過自己的參與能吸引更多人關注傳統藝術，「我自己仍在學習的過程中，但希望和大家一起多接觸，你會發現，這些美麗的聲音與身影，其實離我們並不遙遠。」

第36屆《傳藝金曲獎》頒獎典禮將於2025年8月23日於臺灣戲曲中心大表演廳盛大登場，下午5:30為傳藝大道、晚間7點頒獎典禮，典禮將於台視綜合台播出，並於傳藝金曲獎、三立電視、寶島神很大Facebook與YouTube全程直播。

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