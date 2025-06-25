與RM、IU都合作過！Balming Tiger首登台　17人豪華團隊空降

記者蔡琛儀／台北報導

南韓音樂團體Balming Tiger將於7月19日第二度踏上台灣舞台，這次更以全樂團編制帶來史無前例的音樂體驗，也是Balming Tiger「World Expo」宇宙巡演首度攻台，將其獨有的音樂與視覺世界完整移植至台北。

▲Balming Tiger。（圖／Young Team Productions提供）

Balming Tiger此次首度在台灣以完整樂團形式現身，演出陣容大升級，由高達17人的製作與演出團隊空運來台。Balming Tiger向來以前衛實驗風格聞名，2022年與BTS成員RM合作推出的單曲 〈Sexy Nukim〉風靡全球，並於2023年韓國嘻哈大獎獲得「年度最佳合作獎」與「年度最佳音樂錄影帶」兩項大獎肯定。

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近期他們更跨足主流音樂圈，參與IU全新專輯製作，合作推出〈A Beautiful Person (Feat. Balming Tiger)〉，再度展現其自由游走於獨立與主流之間的強大創作實力。在首次台灣專場前夕，Balming Tiger更攜手日本超人氣女子團體ATARASHII GAKKO!（新學校領袖）聯手發行全新合作單曲〈Narani Narani〉。演唱會購票洽KKTIX。