香港男神才剛結婚！　改編〈跳樓機〉連魏浚笙也笑了

記者蔡琛儀／台北報導

香港人氣歌手Tyson Yoshi日前登記結婚，也宣布正式推出全新Remix版〈跳樓機〉，將這首洗腦歌展現嶄新風貌。其實這次合作早已埋下伏筆。回到Tyson今年三月推出的單曲〈1994〉MV，其中女主角墜落車頂的畫面，被網友巧妙搭配〈跳樓機〉的音樂剪輯分享。

▲Tyson Yoshi加入索尼音樂《跳樓機出海計畫》。（圖／Just Kidding HK提供）

Tyson看見後也親自在Threads發文表示：「Feel like to remix 跳樓機」。巧合的是，索尼音樂當時正籌備《跳樓機出海計畫》，雙方一拍即合，促成了這次的官方合作。新歌釋出前，Tyson更在Threads曝光自己搭乘跳樓機的照片作為預告，香港藝人好友魏浚笙也幽默留言：「以為蠟像館有你的樣子。」

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Tyson坦言，這次Remix過程比預想中更具挑戰性：「原曲的verse和hook並沒有明確分界，要構思出有意思的remix並不容易。」為了呈現全新版本，他與好友派偉俊攜手打磨每一處細節，特別加入全新段落與即興演唱元素，讓歌曲在編排與情感表達上更加豐富，帶來截然不同的聽覺體驗。