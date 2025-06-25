賀瓏遭爆感情重疊！情史時間軸一次看　陷風波「今晚告假節目」原因曝光

記者孟育民／台北報導

喜劇演員賀瓏爆出與女星Albee的熱戀，被拍到同遊日本，過往不少相處細節被挖出，由於兩個月前，前女友天殘才離世，時機點敏感因而引發劈腿疑雲，賀瓏為自清，公開天殘生前在私人帳號留給親友的遺書，證實兩人曾交往6年半，並在今年4月6日和平分手。而Albee更澄清沒重疊，至於有網友認為龍龍和天殘時間也有重疊，據知情人士向《ETtoday星光雲》透露，賀瓏和龍龍交往的時間在2014年到2016年，當時兩人都還沒出道，與此風波可說是毫無關聯。

▲天殘、賀瓏、albee三人感情掀起外界討論。（圖／翻攝自Instagram／tiantsan_standup、hellohorlung、albeefin）



賀瓏以「不愛了」為理由結束和天殘的感情，不過兩人在分手後的10天後還相約見面，事隔一天，天殘就選在生日當天結束自己的生命，令親友感到不捨。然而有天殘好友在Threads公開兩人對話，對話中天殘剛和賀瓏見完面，並傳訊息痛訴「他喜歡Albee，結案」、「他說沒有劈腿，只是分手後兩天就喜歡了」、「以後不會見面了」，接著，疑似在林妍霏發出爆料後，該帳號又再度發聲，直接標註賀瓏，並寫下「這是她離開前一天，留下的最後幾句話」。

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▲天殘在4月初和賀瓏分手。（圖／翻攝自Instagram）

回到Albee的聲明，她透露直到今年4月初賀瓏分手後，雙方才開始私下互動，「當時我還在前陣子爆料新聞的沮喪當中，因為關心我的狀態，我們才從工作夥伴開始變成朋友。」但她強調只是一般朋友關係，不會過問對方私人感情問題，在4月3所發的生日祝福，被網友解讀成宣示主權，她則解釋：「圖文都是以工作夥伴的視角發文祝福他生日快樂，如果當時有任何曖昧情愫，我不敢如此高調。」





▲賀瓏、Albee因為在《賀瓏夜夜秀》擦出火花。（圖／翻攝自Facebook／STR Network - 薩泰爾娛樂）

而兩人在6月18日爆出高調在日本大阪放閃，感情狀態已昇華成情人，Albee表示：「我與賀瓏在這段期間的相處，陪伴著彼此，我尊重每個人的選擇和自由意志，同時，我沒有對不起任何一個人。」並未正面回應真正交往的時間點。

不過即便深陷風波，賀瓏仍如常工作，他昨依舊現身林口攝影棚，而他手上目前還有中廣直播節目《瓏賀哩共》，對此中廣也低調證實：「他會繼續主持！」不過他今（25日）因為有其他錄影行程，所以人不會出現，由代班主持人上陣。