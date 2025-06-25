B2打造啦啦隊大型選秀節目！　徵選練習生赴韓「企圖心最強的一次嘗試」

記者孟育民／台北報導

緯來電視網繼人氣節目《夜市王》後，再次全力投入原創綜藝製作，與知名綜藝製作人B2（陳彥銘）推出大型全新選秀節目《宇宙啦啦隊》，結合當前最受矚目的啦啦隊主題與選秀養成元素，導入韓國頂級訓練資源，企圖打造台灣娛樂圈下一波青春女力風潮。

▲B2 重磅打造選秀《宇宙啦啦隊》。（圖／緯來電視網提供）

緯來原創《宇宙啦啦隊》不只是單純的啦啦隊選拔，更是一場破天荒的專業偶像級養成計畫，製作人B2不諱言表示：「這次《宇宙啦啦隊》將會是台灣選秀節目中規模最大、企圖心最強的一次嘗試。」更信心十足地表示：「我們結合緯來電視網豐沛的資源，加上製作團隊多年與韓國偶像訓練體系及頂級藝人合作經驗，通過層層甄選的練習生，還將前往韓國，接受數月來自頂尖學校與老師的魔鬼訓練，目標是打造出台灣自己的偶像養成制度。」

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談及節目的起心動念，製作人B2說節目以「當真心渴望，全宇宙都會幫妳」為核心精神，象徵每位參賽者都是值得全宇宙應援的存在，這不只是女孩們的一場競賽，更是一段夢想實現的旅程，透過嚴格選拔與專業培訓，尋找具備潛力、熱情與實力的女孩，組成全新宇宙級啦啦隊出道團體。節目即日起啟動全台徵選，首波實體活動「宇宙海選召集日」將於7月19日在台北、7月20日在高雄舉行，報名詳情鎖定節目《宇宙啦啦隊》官方社群平台。