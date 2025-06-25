醫美名醫尪傳經濟危機！　陳怡蓉親回「復出演藝圈」暗酸發聲了

記者黃庠棻／台北報導

藝人陳怡蓉自2016年與醫美名醫薛博仁結婚後，育有一位可愛女兒Bambi，婚後她將生活重心轉往家庭，上一部作品已是7年前葉天倫所執導的影集《雙城故事》，但仍常透過社群平台分享家庭生活。怎料，今（25）日卻傳出丈夫經營的醫美診所陷入經濟危機，對此診所也發出聲明回應。

▲陳怡蓉老公薛博仁醫美診所爆出經濟危機，低調發出聲明。（圖／翻攝自Facebook／陳怡蓉）

陳怡蓉的丈夫薛博仁今（25）日遭到週刊爆料，經營的醫美診所陷入經濟危機，還另砸大錢開設新的診所，但經營多年卻沒賺錢，甚至跟貴婦奈奈扯上關係。對此，薛博仁經營的「聖緹雅美學」稍早在社群網站上發出3項聲明澄清危機問題。

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▲陳怡蓉老公薛博仁醫美診所爆出經濟危機，低調發出聲明。（圖／翻攝自Facebook／陳怡蓉）

「聖緹雅美學」表示集團並沒有陷入經濟危機，甚至還將迎來第7家分店的到來，強調「諸多不實傳言對本集團全體同仁的努力是一種傷害」，談及另砸大錢開的「安珀琢玉診所」則確實有人事異動，坦言目前新的團隊已經重整完畢。

▲陳怡蓉老公薛博仁醫美診所爆出經濟危機，低調發出聲明。（圖／翻攝自Facebook／陳怡蓉）

最後，聖緹雅美學也談及陳怡蓉復出拍戲的消息，強調「純屬其個人規劃，與集團經營無關」。稍早，陳怡蓉也在社群網站上轉發集團聲明，寫下「一早送完孩子出門正想美滋滋的睡個回籠覺，突然看到讓我心跳加速的新聞」，似乎也暗酸離開的醫生「對於離開的朋友我們內心給予祝福，祝一路走好喔」、「我始終相信好人會有好報，人在做天也在看」。

▲陳怡蓉老公薛博仁醫美診所爆出經濟危機，低調發出聲明。（圖／翻攝自Facebook／陳怡蓉）