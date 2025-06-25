忠孝東路「一到七段都有房」！地產王爆是引退男歌手 驚人身價曝

▲費玉清將演藝收入都投入房產，傳出買下忠孝東路一條街。（本刊資料照）



圖文／鏡週刊

邱澤售出迪化街房產，曝光了他是演藝圈的地產大王，而在藝人中，最知名的地產王就是已引退的歌手費玉清，據傳他在忠孝東路一到七段都有房子，根本就是「土地公」。

費玉清傳擁超過20億元房產，賺來的錢多半拿去投資買房子，外傳他在忠孝東路一段到七段都有房子，且也有建商抱千萬酬勞請他代言，是娛樂圈最出名的「包租公」。

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▲港星關之琳在香港有多所投資收租的房產。（翻攝自關之琳微博）



港星關之琳2005年開始投資房地產，光是自己獨居的住所，市價就高達1.5億港幣（約台幣6.2億元），她在香港還有多個用作投資放租的房產，一樁買賣獲利就超過9百多萬港幣（約4千多萬台幣）。

▲任賢齊被爆買下青島一整條街的房產。（翻攝自任賢齊微博）



任賢齊出道34年跨足影視歌三棲，身價突破人民幣5億元（約新台幣22.3億元），他在中國大陸多個城市擁有房產，最近還被爆買下青島一整條街房產，但遭經紀人否認。



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