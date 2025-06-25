房仲圈爆「邱澤賣迪化街破億古厝」！2考量決定脫手 公司回應了

▲邱澤近來傳出已破億的價格賣出迪化街古厝。（翻攝自邱澤IG）



圖文／鏡週刊

邱澤近來在房仲圈傳出，以破億的價格賣出迪化街的古厝，曝光了他的隱形富豪身份，而邱澤經紀公司則澄清，「是經紀公司的資產，不是邱澤個人的資產。」

據悉，邱澤是所屬經紀公司海納百川的合夥人之一，因為邱澤鍾情迪化街，而經紀公司正好在尋找新的公司辦公場所，於是討論之下，看中了迪化街的這間透天厝。當時的規劃是將此處規劃為複合式辦公空間，結合表演工作室、咖啡廳等，讓公司可以擴大營業，也讓藝人有舒服談事的空間。

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但是在規劃的過程中，發現古厝實在有太多需要修繕的地方，加上中間疫情干擾，考量後決定售出，期間剛好遇到凌華教育基金會想買，覺得買家的理念和使用規劃，都和經紀公司一拍即合，於是決定賣出。

▲邱澤經紀人澄清，迪化街的房子是公司的資產，不屬於邱澤個人。（翻攝自google map）



本刊向海納百川總經理孫嘉騏查證，她則再三澄清：「這不是邱澤的房子，是公司的資產。」認為應只是房仲洽詢的過程中，聽到邱澤是海納百川的藝人，才會有此說法，並表示邱澤主要還是專注在演藝事業上，投資的部分不便透露太多。



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