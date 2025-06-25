洪金寶兒媳爆13年婚變出軌！「人妻激戰3男」極樂夜…本人急回應

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▲洪天明和周家蔚結婚13年屢次傳出婚變。（圖／周家蔚IG）

圖文／CTWANT

武打巨星洪金寶長子洪天明，2012年娶回香港小姐亞軍周家蔚，結婚至今13年屢次被傳婚變，近日周家蔚被拍到與3名男子夜晚幽會呈現「一后三王」的組合。對此，周家蔚也回應了。

綜合港媒報導，周家蔚日前與佘詩曼一起出席活動，活動結束後，周家蔚勾著前唱片公司高層王凱文的手臂離開活動現場，親密互動毫不避嫌。上車後再與另外3名男子前往私人會所玩樂，體驗「一后三王」的極樂夜晚，一直到凌晨才離開。

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對此，周家蔚回應，當天在場的還有她表弟和其他朋友，現場不只她一位女性，至於為什麼挽其他男人手臂，她解釋「因為太久沒穿高跟鞋扶了一下，他是天明很好的兄弟，我們超級熟，把他當哥哥！」周家蔚強調，她與老公的感情無礙，還是很愛老公，且經常用崇拜的眼神看他，「我們溝通非常好，不用擔心。」

事實上，夫妻倆傳出感情生變不是頭一遭，洪天明婚後第二年就被拍到和模特兒杜顏嘉在夜店摟抱，還流出頭部緊靠的親密合照；2017年又被拍到在上海夜店，帶一名女子回酒店。

即便如此，周家蔚仍力挺老公，曬出一家四口合照，強調對老公百分百的信任，認為只是一場誤會，至今洪天明再沒傳出緋聞。

不過港媒透露，2025年洪天明和老婆感情逐漸惡化，雙方長期兩地分居，已貌合神離。據了解，洪金寶不讓兩人離婚，友人透露：「洪金寶近年來半退休狀態，以帶孫為樂，老人家當然要面子，亦都不想兩個孫子在破碎家庭長大。」

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