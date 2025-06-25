「小龍女」賴可死會！緊貼約會小7歲統一獅球員 深夜牽回香閨全被拍

▲本刊接獲線報，味全龍啦啦隊的賴可，與統一獅的林佳緯正打得火熱。（圖／翻攝自賴可臉書、趙文彬攝／CTWANT提供，下同）



圖文／CTWANT

味全龍啦啦隊女神賴可，是球隊重返中華職棒後啦啦隊員初代成員之一，在球場深耕5年，以甜美笑容與傲人身材圈粉無數，是不少球迷心中的性感代表。日前時報周刊CTWANT接獲讀者爆料，指出她與統一獅球員林佳緯正在熱戀中。果不其然，本刊直擊到小倆口在緊湊的賽季期間仍甜蜜約會，不僅一起前往宜蘭出遊，還在街頭情難自禁地親密互動，任誰看了都知他們是一對熱戀中的小情侶。

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▲本月18日下午，賴可與林佳緯穿著輕便情侶風現身，一同離開住處開啟約會模式。（圖／本刊攝影組）



▲兩人一路上撐傘時也摟在一起黏得緊緊，不時牽牽小手，完全就是戀愛ING。（圖／本刊攝影組）



6月18日下午近3點，賴可與林佳緯一同步出女方位於台北的住處，取車後直奔宜蘭的動植物王國。儘管抵達時距離打烊僅剩1小時，卻完全澆不熄兩人的興致。小倆口一路上有說有笑，互動更是甜蜜，摸頭、牽手、勾手等親密動作樣樣來，愛的電波交流完全擋不住。看到賴可興奮地餵食動物，林佳緯則貼心扮演攝影師，耐心捕捉女友每個瞬間，眼神中滿是寵溺。

▲兩人身高相差21公分，才20歲的林佳緯不時會使出摸頭殺，頗有寵溺賴可的感覺。（圖／本刊攝影組）



▲雖然只剩1小時的參觀時間，賴可仍興奮與動物互動扮鬼臉，林佳緯則化身攝影師捕捉「男友視角」，拍完立刻讓賴可確認拍得如何。（圖／本刊攝影組）



傍晚5點，兩人離開園區時，林佳緯展現十足紳士風度，撐傘為女友遮陽，陪她上副駕後才上車。隨後兩人前往市區一家日式料理店，享受1小時的晚餐約會。晚間7點半，小倆口緊緊相依走出餐廳，女方摟著男方的腰，男方則摟住女方的肩膀，兩人緊貼著彼此，宛如一對「人體麻花捲」，感情濃得化不開。吃飽喝足後，他們還在街頭悠閒散步，邊走邊聊，才驅車返回台北。

▲共進完晚餐後，小倆口一起離開餐廳，賴可自然地將右手搭在男生腰上，林佳緯也勾住女友，互動十分甜蜜。（圖／本刊攝影組）



▲開車返回台北後，林佳緯與賴可轉戰電影院續攤，雖然才吃完晚飯沒多久但又買飲料又買爆米花。（圖／本刊攝影組）



▲小倆口看完電影，走路到附近的拉麵店吃宵夜，才摸著肚子心滿意足結束8小時約會一起返家休息。（圖／本刊攝影組）



然而約會行程並未就此結束。晚間9點左右，他們的車子開進台北信義區某影城停車場，買好電影票，又順便購入爆米花與飲料你一口我一口的，才心滿意足地走進影廳觀影。看完電影已接近深夜11點，兩人意猶未盡，竟又轉戰附近拉麵店繼續約會行程，短短半小時內解決一碗熱騰騰的晚餐。走出餐廳時，賴可還摸了摸吃撐的小肚肚，臉上露出滿足神情，最後兩人一同返家，進門時已是6月19日凌晨0點07分。

關於賴可和林佳緯是否正在交往，本刊詢問賴可所屬的味全龍截至截稿前無法取得回應。

▲事後賴可在IG分享林佳緯當天以男友視角幫她拍攝的可愛照片。（圖／翻攝自賴可IG）



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