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快訊／林柏宏遭叔伯逼面對父債！　首發聲明認「從成年後扛家計償還多筆債務」

記者蕭采薇／台北報導

林柏宏近來衰捲家族父執輩的財務糾紛，面對家中長輩對媒體爆料，只為逼他出面處理和他毫無相干的父親債務，網路上幾乎一面倒力挺林柏宏，認為「誰欠的錢就該找誰」、「爸爸欠債到底跟小孩有什麼關係」、「就因為他是藝人，所以才找媒體爆料吧！」而林柏宏當日依舊努力拍戲，並於晚間做出回應。

▲▼ 台北電影節 開幕片《96分鐘》記者會-林柏宏。（圖／記者黃克翔攝）

▲林柏宏父親傳出欠兄弟債務，但叔伯卻是向媒體爆料，要求姪子出來面對。（圖／記者黃克翔攝）

林柏宏父叔找到媒體爆料，指他不顧家人感情，但同時卻又對著鏡頭，像是痛斥陌生人般指他「忘恩負義」。而針對近日新聞事件，林柏宏晚間發表聲明，表示自成年以來便肩負家計，不僅負擔自身生活，更長期支助父母親生活開銷，並協助償還債務。柏宏坦言，與伯叔等長輩鮮少聯絡，對於上一代的金錢糾紛並不清楚，也無力參與。

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林柏宏強調，未來將會持續努力工作，盡力照顧好父母親，並感謝各界關心。對於因長輩家務事佔用媒體資源，深感抱歉，未來可能不便再作回應。此外，林柏宏特別澄清，絕無以「流浪狗」一詞辱罵父親。他強調自己熱愛流浪狗，認為流浪狗是用來照顧疼惜的，並呼籲大眾以領養代替購買，共同關懷流浪動物。

▲▼林柏宏霓淨思代言記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲林柏宏近年來工作表現亮眼，戲約和代言不斷，躍升一線男星。（圖／記者周宸亘攝）

林柏宏回應全文

大家好，我是柏宏，關於今日的新聞，有些話想說：

我從成年以來就工作負擔自己的生活，支助父母親的生活開銷，並為他們償還多筆債務至今。

和伯叔很少見面且久未聯絡，他們不清楚我和父母的相處細節，而上一代的金錢糾紛，我無法了解實情也無力參與。

我會繼續努力做好自己的工作，盡力照顧好父母親。謝謝大家的關心，真的非常抱歉因為家中長輩的家務事佔用了這麼多媒體資源，所以對於這件事，將來可能不方便再作回應。

最後我想說，我從來沒有、也不可能罵自己的父親是流浪狗。我愛流浪狗！流浪狗是用來照顧疼惜的，不是罵人的詞彙，請大家一起以領養代替購買。

柏宏

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林柏宏

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