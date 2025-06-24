告五人新輯揭秘「雲安在錄音室崩潰」　還被犬青吐槽：搞成綜藝節目

記者蔡琛儀／台北報導

人氣夯團告五人日前舉辦「有畫面之旅‧傻瓜四專Mastering秘密搶聽會」，搶先播放全新專輯《我們就像那些要命的傻瓜》全曲目，當天適逢雲安生日，他笑稱不愛過生日，反而催生最想要的禮物，正式宣布第四張創作專輯《我們就像那些要命的傻瓜》將於 7月8日數位上線、實體預購同步開跑，而 7月25日限定版與正式版將全面發行。

▲告五人將推出新專輯《我們就像那些要命的傻瓜》。（圖／相信音樂提供）

搶聽會現場特別打造了他們這次錄製專輯的艾比路錄音室主題佈景，讓歌迷一秒穿越到倫敦，親身體驗專輯誕生時的溫度與細節。團員們也回憶起倫敦錄音的艱辛過程，雲安分享，第一天到錄音室就遇到控台壞掉，加上人生地不熟、時差及語言不通，讓他壓力爆棚，一度崩潰。

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沒想到他話鋒一轉，幽默模仿起與維修工程師溝通不良的趣事，引發現場爆笑。犬青忍不住吐槽：「我們明明說好要講錄音旅程的艱辛，結果你一直搞成綜藝節目！」

▲告五人把搶聽會現場打造成他們這次錄製專輯的艾比路錄音室主題佈景。（圖／相信音樂提供）

告五人從最初的「黑畫面之旅」直播六年，到這次「有畫面之旅」再升級，他們親自解密多首新歌的創作歷程與幕後故事。團員透露，每次歌曲混音完成後，都忍不住想立刻跟大家分享，這次為了搶聽會，更偷偷在社群上放出藏頭詩和暗藏線索，終於不用再「忍」了。