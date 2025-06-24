黃偉晉首談陳零九閃兵　要他「好好面對不要內疚」　心情超爆炸

記者葉文正／台中報導

藝人陳零九與陳大天、威廉等藝人被發現病歷造假逃避兵役，所有涉案藝人皆退出螢光幕神隱，今天黃偉晉出席三立華視實境節目《星廚之戰》時，也被問到跟陳零九互動，黃偉晉表示「有私下傳訊息給他，要他不要太內疚，好好面對就好。」

▲黃偉晉(右三)今天在《星廚之戰》被問到陳零九閃兵問題。（圖／三立提供）

黃偉晉今天參加廚藝節目《星廚之戰》，自認是廚藝小白，坦承有努力學一下，微微學一下，並試著到廚房開伙，有做煎蛋跟炒菜，私下沒跟團員一起做菜，我們都沒有一起做過菜，他也笑說：「你們說上節目煮的那些嗎？其實大家都煮的超難吃。」

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▲《星廚之戰》網羅知名廚師與藝人參賽。（圖／三立提供）

至於陳零九閃兵，造成五堅情部份團體工作停擺，黃偉晉說：「私下跟跟陳零九會傳訊息，有怕他會對我們內疚，就跟他說好好去面對就好。」

▲《星廚之戰》主持人鍾欣凌。（圖／三立提供）

而黃偉晉最近工作滿檔，本周六也將主持金曲獎星光大道部分，他崩潰地說：「我很爆炸，我想說今天結束後，才要大力開始做紅毯工作，他們（入圍歌手）妝髮後會變一個人，跟資料照都不一樣，就是要好好做功課。」