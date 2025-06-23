郁方坐輪椅遊韓「下秒直接站起身」嚇傻路人！　她尷尬：怎麼解釋

記者顧齊祐／綜合報導

53歲女星郁方近日因舊疾復發，腰椎疼痛導致行走不便，主要依靠輪椅代步。雖然健康狀況不佳，她仍照原定計畫與家人一同前往韓國旅遊，沒料到旅途期間卻發生一段讓她哭笑不得的趣事，引發網友爆笑討論。

▲郁方近日因腰椎疼痛導致行走不便，主要依靠輪椅代步。（圖／翻攝自Facebook／好門媳婦的秘密生活郁小方）



郁方日前因陪孩子打保齡球未暖身，導致腰椎受傷，疼痛難耐。經檢查後確認為「椎間盤滑脫」，所幸未壓迫到神經，只是造成肌肉局部腫脹發炎。醫生建議她休息兩週，但腰痛尚未痊癒，她仍出發韓國首爾旅遊，並以輪椅輔助移動。

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▲郁方因陪孩子打保齡球，導致腰椎受傷。（圖／翻攝自Facebook／好門媳婦的秘密生活郁小方）



今（23）日，郁方在臉書分享旅行中的趣事。她回憶，有次在飯店等待電梯時，身旁的韓國人見她坐著輪椅，主動禮讓她們一家優先進入電梯，家人看此場景讚嘆「韓國人真好，好有禮貌」。

▲郁方回憶旅途中的尷尬趣事。（圖／翻攝自Facebook／好門媳婦的秘密生活郁小方）



然而，尷尬瞬間隨即上演。當郁方一家準備搭乘保母車時，她直接站起來，走下輪椅並步入車內，導遊則在旁協助收輪椅。不巧的是，先前禮讓她進電梯的韓國遊客正好目睹這一幕，瞬間睜大雙眼，露出驚訝的表情。郁方哭笑不得地表示：「啊！我該怎麼解釋？！我還能走路，只是走不遠走不久，每5分鐘，需要坐下休息。」

▲郁方相當無奈，不知該如何解釋。（圖／翻攝自Facebook／好門媳婦的秘密生活郁小方）



這段趣事引起網友熱烈討論，紛紛留言調侃：「他們可能以為妳是詐騙」、「真是有苦難言啊」、「下次站起來要有人在旁邊扶（演）一下」、「您不尷尬，就是別人尷尬」、「建議你帶支手杖在身邊，這樣就可以消除別人的疑惑了」。