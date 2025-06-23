天殘遺書公開！　交往賀瓏6年分手「他承認不再愛我」仍求親友護愛

記者蔡宜芳／綜合報導

單口喜劇演員天殘在4月生日當天離世，而她也因為同日排程發文「好的前任應該像死了一樣」，引發網友揣測是在指賀瓏。賀瓏在沉默兩個月後，發文證實曾與天殘有過一段情，同時也公開女方生前最後留下的文字，內容說明了兩人是和平分手。

▲天殘和賀瓏曾交往六年。（圖／翻攝自IG）

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天殘以「2025是名為告別的一年」作為開場，提及自己陸續告別了事業、朋友權樂及愛情，面對人生最終的選擇，天殘向摯友們坦承：「看到這篇文的你們，都是我非常親近或喜愛的好友，希望你們能體諒我的選擇，也不要外傳。」她一如既往保持低調，甚至幽默提醒：「如果有人哭哭啼啼地發文，就請他來幫我打掃租屋處。」

在信中，天殘否認自己有精神疾病，表示這一切並非突如其來的衝動，而是長期與世界格格不入的結果，「我花了一些時間接受自己的不合群，花了更多時間說服自己與世界共存，但我最愛的東西沒有了，那就沒什麼好留戀的。」

▲天殘留給摯友們的發文。（圖／翻攝自Instagram／hellohorlung）

天殘也在信中提及與賀瓏的分手，強調兩人在今年4月6日和平結束六年的戀情，澄清無任何第三者介入：「他承認已經不再愛我，所以我們都同意分開。」她甚至以玩笑方式表示「已經重重地甩了他一巴掌」，希望大家不要擔心，「也請各位可以的話幫我保護跟照顧我在世上最珍愛的他，他是我的快樂跟寶貝。」

▲天殘在去世近兩周前，剛與賀瓏分手。（圖／翻攝自Instagram／hellohorlung）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

【天殘遺書全文】

嗨各位，好久不見

對我來說2025是名為告別的一年

我告別了辛苦耕耘的買辣

我告別了權樂

我告別了6年的戀愛

我告別了各位與世界

能看到這篇文的你們，都是我非常親近或喜愛的好友

所以希望你們能體諒我的選擇，也希望各位能滿足我喜歡低調的一貫作風不要外傳

如果有人哭哭啼啼的發文就請他來幫我打掃租屋處，還給房東乾淨的空間

相信熟識我的各位都知道，我並沒有精神方面的疾病

所有的一切只是我很奇怪而已，我花了一些時間接受自己的不合群

花了更多時間說服自己與世界共存

但我最愛的東西沒有了

那就沒什麼好留戀的

我很久以前就想好死的時候要給身邊的人寫一些話，但寫字手很酸

所以沒有拿到信的朋友也不要難過，至少你們看得到這篇文

是我數年來刪去好友留下的佼佼者，你們要為自己感到驕傲

我會離開不是任何人的錯

我知道我很好、我知道有人愛我

真的謝謝大家，但我只是做一件6年前早該做的事而已

我跟賀瓏在4/6和平分手，他承認已經不再愛我，所以我們都同意分開，沒有第三者，只有給彼此的好聚好散跟體面

我已經重重的甩他巴掌了，平生最大力的一次，請大家放心（沒問題）

也請各位可以的話幫我保護跟照顧我在世上最珍愛的他，

他是我的快樂跟寶貝

在我為數不多的童年快樂記憶中，印象最深刻的就是我媽會指著遠方的火車告訴我，那車上都是要出去玩的人，大家都開開心心的，所以要跟他們說拜拜

「火車拜拜」我總會這樣對著遠方離去的火車大喊

希望各位有機會的話可以教身邊的小孩一樣跟火車拜拜

能夠遇見你們，萬分感謝

祝福各位今後都能平安、健康以及快樂

永遠都是你們愛的我